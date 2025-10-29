En la actualidad El Trece se encuentra realizando cambios en su programación con el fin de darle pelea a su principal competidor: Telefe. Es por eso motivo que decidieron levantar el ciclo matutino Mujeres Argentinas para darle lugar a Moria Casán y María Belén Ludueña conducirá el nuevo programa Tarde o temprano, entre otras novedades.
¿ACIERTO O ERROR?
El Trece pateó el tablero y apostará por Benjamín Vicuña
Desde El Trece contrataron al actor chileno para que reemplace a Guido Kazcka en las noches de verano con el fin de mantener a la audiencia cautiva.
En este caso, con la mira puesta en el verano 2026 es que las autoridades del canal decidieron contratar a Benjamín Vicuña para que esté al frente de The Balls, que supo liderar Guido Kazcka aunque sin éxito y por eso duró tan solo algunos pocos meses al aire.
Desde Puro show lo confirmaron y fue el conductor Pampito quien expresó: "Vieron que se suma un gran conductor a la pantalla de El Trece. Se viene Benjamín Vicuña como conductor de las noches de verano de El Trece".
Asimismo, el periodista reveló que en noviembre comenzarán a grabar los 40 capítulos. "Este jueves tiene una reunión muy importante con la producción", adelantó posteriormente y aclaró que el actor se pidió algunos días de forma anticipada debido a que tiene compromisos laborales en Mar del Plata. Además, cuando sus hijos regresen de Turquía donde actualmente están junto a su madre la China Suárez, pidió bajar las horas de grabación.
El Trece, a prueba y error
Con la apuesta de poner al frente a Benjamín Vicuña en el espacio que dejará vacante Guido Kazcka en el prime time televisivo de El Trece buscará retener lo más que se pueda a la audiencia durante el verano.
Sin embargo, el hecho de poner a un artista como conductor es arriesgado. Cabe destacar cuando intentaron que Homero Pettinato se encargara de las tardes de la señal con el programa Reacción en cadena que tan solo duró algunos días.
De todos modos, es preciso destacar que la decisión es arriesgada pero tiene lógica. Es que el reconocido actor chileno arrastra con una popularidad enorme, construida durante años de trabajo en Argentina y Chile.
Además, el hecho de que haya formado familia tanto con Pampita como también así con la China Suárez es motivo para que recurrentemente sea deseado por los medios de comunicación. Por ese motivo, tal vez, a raíz de comentario que pueda deslizar durante las grabaciones consiga a su vez generar repercusión no solo con el entretenimieto propio del programa sino que también con declaraciones que deleiten a los portales de chimentos.
---------------------
Más noticias en Urgente24
Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500
A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos
La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar
Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo
El pueblo argentino entre los más lindos del mundo desconocido por el turismo