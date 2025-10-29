El Trece pateó el tablero y apostará por Benjamín Vicuña

El Trece, a prueba y error

Con la apuesta de poner al frente a Benjamín Vicuña en el espacio que dejará vacante Guido Kazcka en el prime time televisivo de El Trece buscará retener lo más que se pueda a la audiencia durante el verano.

Sin embargo, el hecho de poner a un artista como conductor es arriesgado. Cabe destacar cuando intentaron que Homero Pettinato se encargara de las tardes de la señal con el programa Reacción en cadena que tan solo duró algunos días.

De todos modos, es preciso destacar que la decisión es arriesgada pero tiene lógica. Es que el reconocido actor chileno arrastra con una popularidad enorme, construida durante años de trabajo en Argentina y Chile.

Además, el hecho de que haya formado familia tanto con Pampita como también así con la China Suárez es motivo para que recurrentemente sea deseado por los medios de comunicación. Por ese motivo, tal vez, a raíz de comentario que pueda deslizar durante las grabaciones consiga a su vez generar repercusión no solo con el entretenimieto propio del programa sino que también con declaraciones que deleiten a los portales de chimentos.

