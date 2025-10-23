¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."

Las redes sociales explotaron con teorías y nombres propios. Dal González apostó por Mariano Iúdica, mientras que Natalia Lagos se inclinó por Nico Magaldi, asegurando que "sería el mejor para ese puesto". Otro grupo de seguidores mencionó a Beto Casella, especialmente considerando su complicada relación contractual con El Nueve, lo que podría facilitarle el pase.

Embed - BONDI LIVE on Instagram: "¿LIZY TAGLIANI Y DIEGO LEUCO AFUERA DE “LA PEÑA”? Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritooki @breymariana @pasteldedamo @laromiscalora" View this post on Instagram A post shared by BONDI LIVE (@bondi_liveok) Publicación en Instagram de bondi_liveok.

Mientras tanto, desde Telefe mantienen el más absoluto hermetismo. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones que confirmen o desmientan estas versiones. Habrá que esperar para conocer cómo se desarrolla esta historia que promete darle otro capítulo a un año que, para Lizy Tagliani, definitivamente no fue nada fácil.

