La tranquilidad no parece ser moneda corriente para Lizy Tagliani en los últimos tiempos. Después de atravesar un período complicado que incluyó una denuncia realizada por Viviana Canosa —quien la señaló como parte de una supuesta red de trata junto a otras figuras del ambiente—, la conductora enfrenta ahora un panorama profesional incierto. Telefe estaría evaluando un cambio radical en "La Peña de Morfi", decisión que implicaría no solamente su salida del programa, sino también la de su compañero de fórmula, Diego Leuco. Aunque pareciera que ambas situaciones no guardan relación directa, lo cierto es que el canal prepara modificaciones profundas para su programación de fin de semana.
¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."
Las redes explotan mientras Ángel de Brito cuenta que Telefe tiene un nuevo conductor para "La Peña de Morfi".
La bomba la tiró Ángel de Brito en su programa #AngelResponde en el streaming de Bondi, donde no dejó margen para la duda: "El año que viene van a renovar La Peña de Morfi, incluyendo la conducción del programa", soltó el periodista, dejando a todos con la boca abierta.
Pero ahí no terminó la cosa. De Brito agregó detalles jugosos que encendieron aún más la polémica: "Buscarán otro destino para Lizy y otro para Leuco porque van a apostar por un conductor único, que está trabajando en otro canal y sería un pase". La estrategia parece clara: dejar atrás la dupla y apostar por una figura única que le imprima su propia personalidad al ciclo.
Los tiempos también quedaron establecidos. Según lo que reveló el conductor, los movimientos no ocurrirían de manera inmediata, pero tampoco falta demasiado, teniendo en cuenta que el tiempo se pasa volando: "El cambio sería para el año que viene, tipo en marzo o abril", precisó.
Telefe guarda silencio mientras las redes sacan sus propias conclusiones
El misterio sobre la identidad del reemplazante generó una ola de especulaciones. Aunque De Brito confesó saber perfectamente quién ocupará ese lugar, prefirió guardarse el nombre bajo siete llaves. Lo que sí reveló es que este conductor desconocido cumple con todos los requisitos para el puesto. Cuando Romina Scalora le preguntó si el elegido tenía cintura para bancar el formato de la peña, Ángel no dudó: "Si, si. Da para lo musical, para la entrevista y para más".
Las redes sociales explotaron con teorías y nombres propios. Dal González apostó por Mariano Iúdica, mientras que Natalia Lagos se inclinó por Nico Magaldi, asegurando que "sería el mejor para ese puesto". Otro grupo de seguidores mencionó a Beto Casella, especialmente considerando su complicada relación contractual con El Nueve, lo que podría facilitarle el pase.
Mientras tanto, desde Telefe mantienen el más absoluto hermetismo. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones que confirmen o desmientan estas versiones. Habrá que esperar para conocer cómo se desarrolla esta historia que promete darle otro capítulo a un año que, para Lizy Tagliani, definitivamente no fue nada fácil.
