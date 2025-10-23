Tengo 40 años: Cambios en la salud sexual que muchos hombres desconocen

Según los expertos, esto puede deberse a que el volumen del semen, el recuento total de espermatozoides y la motilidad de los espermatozoides disminuyen con el paso de los años.

Disminución de la testosterona

La testosterona, la hormona sexual masculina, también tiende a bajar a medida que los hombres envejecen. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) la disminución de la testosterona "es constante en alrededor del 1% al año entre los 30 y los 40 años".

Los niveles bajos de testosterona afectan el sexo principalmente porque reducen el deseo sexual, lo que a su vez puede hacer que sea más difícil lograr y mantener las erecciones.

Bajo deseo sexual

Los hombres de más de 40 años también pueden percibir una reducción gradual en su deseo sexual. Lo que también se conoce como falta de libido suele atribuirse a cambios hormonales, específicamente en los niveles de testosterona.

La Clínica Mayo dice que la disminución del deseo sexual en los hombres también puede deberse a una afección subyacente, depresión, estrés, alcoholismo, uso de drogas ilegales, fatiga o efecto secundario de un medicamento.

La buena noticia es que, aunque el deseo sexual tienda a bajar con la vejez, los expertos indican que la mayoría de los hombres mantienen por lo menos algo de interés en el sexo hasta los 80 años.

Hiperplasia prostática benigna

La hiperplasia prostática benigna o próstata agrandada es otro problema que podrían enfrentar los hombres con el tiempo.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla que es más probable desarrollar agrandamiento de próstata si tiene 40 años o más. "La probabilidad de tener hiperplasia prostática benigna aumenta a medida que envejece", señalan.

Esta afección puede causar dolor durante el sexo, y dolor, ardor o malestar al eyacular.

