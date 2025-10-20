3 errores que hacen que tu testosterona y deseo sexual bajen

Dormir mal

No dormir lo suficiente o tener problemas de sueño puede estarle pasando factura a tu testosterona y deseo sexual.

El sueño ayuda a que la producción de testosterona se mantenga normalizada en el cuerpo. En cambio, los problemas para dormir pueden ser perjudiciales para esta hormona.

La Sleep Foundation explica que, “los niveles de testosterona suelen aumentar durante el sueño como parte de un ritmo natural de subida y bajada a lo largo de un período de 24 horas”.

“Las investigaciones sugieren que la falta de sueño y los trastornos del sueño, como la apnea del sueño, pueden afectar los niveles de testosterona”, agrega.

Comer poco saludable

La mala alimentación es otra enemiga de los niveles de testosterona y la libido.

Por un lado, hay ciertos alimentos que pueden tener un impacto negativo en la testosterona y la vida sexual como: los alimentos ricos en azúcar o grasas trans.

Por el otro lado, la mala alimentación puede contribuir al sobrepeso y la obesidad, que es “la principal causa de los bajos niveles de testosterona”, asegura la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad.

De hecho, “algunos estudios epidemiológicos señalan que este déficit afecta a entre el 20 % y el 40 % de los hombres obesos”, detallan.

Así es la proporción: “A mayor grado de obesidad se produce menos testosterona”.

Procura entonces mantener un peso saludable y seguir una alimentación equilibrada y sana.

Estresarte

El estrés afecta la salud de diferentes maneras, puede causar fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular, molestias estomacales y hacer que tus niveles de testosterona bajen.

Y es que, estudios sugieren que el estrés inhibe la secreción de testosterona, lo que a su vez puede afectar el deseo sexual e incluso la fertilidad de los hombres. Un estudio publicado en el Journal of Cellular and Molecular Medicine lo ha comprobado.

Los investigadores encontraron que “ratas macho adultas muestran una disminución en el peso corporal, índice genital y nivel sérico de testosterona después de estrés crónico continuo durante 21 días”.

“Este estudio confirmó que el estrés crónico juega un papel importante en la síntesis de testosterona al regular la expresión de Atp5a1 en las células de Leydig”, concluyeron. Las células de Leydig son clave para secretar la testosterona.

Así que busca maneras de controlar el estrés, no sólo por tu testosterona y vida sexual, sino por tu salud en general.

