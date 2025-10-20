El ladrillo se paraliza y espera novedades en las urnas

Desde el costado de los desarrolladores, Sebastián Wierszba, de WGW Desarrollos, recordó que “cada dos años el sector se enfrenta al mismo dilema: la incertidumbre electoral retrasa las decisiones hasta conocer el resultado”.

En ese lapso, las expectativas —tanto de cambio como de continuidad— generan un impasse que frena inversiones y demoras en lanzamientos. En ese lapso, las expectativas —tanto de cambio como de continuidad— generan un impasse que frena inversiones y demoras en lanzamientos.

Liquidez y oportunidades

La prudencia domina, pero también aparecen nichos. Gonzalo Sánchez Zinny, gerente general de Ayres Desarrollos, explicó que las elecciones “naturalmente generan cautela entre los compradores que dependen de señales de estabilidad económica o acceso al crédito”.

No obstante, los inversores con liquidez suelen aprovechar las oportunidades que emergen en momentos de inestabilidad, cuando los precios se corrigen y los márgenes de negociación se amplían. No obstante, los inversores con liquidez suelen aprovechar las oportunidades que emergen en momentos de inestabilidad, cuando los precios se corrigen y los márgenes de negociación se amplían.

A nivel estructural, Uriel Broitman, director de SYGSA, enfatizó que “más allá del resultado electoral, persiste un problema de fondo: el déficit habitacional”. Según su análisis, esa demanda real y sostenida actúa como motor del mercado, tanto para quienes buscan su primera vivienda como para quienes eligen resguardar capital en ladrillos frente a la volatilidad del peso.

El dólar, la variable que condiciona todo

El tipo de cambio vuelve a ser el gran termómetro del ánimo inversor. Altgelt advirtió que “el comportamiento del dólar será clave en la toma de decisiones”. La historia reciente del mercado demuestra que cada salto cambiario redefine precios, margina compradores y obliga a recalibrar presupuestos de obra.

En paralelo, un dólar estable genera el escenario que necesita el crédito hipotecario para volver a operar con normalidad.

image

Proyectos en pozo

Los emprendimientos en pozo concentran buena parte de la atención. Según Sebastián Wierszba, si el gobierno tiene una mala elección, podría darse un parate hasta que los clientes comprendan el nuevo escenario.

Sin embargo, advirtió que si el costo en dólares baja, los desarrolladores con caja saldrán a acopiar materiales y acelerar obras aprovechando ese abaratamiento. Sin embargo, advirtió que si el costo en dólares baja, los desarrolladores con caja saldrán a acopiar materiales y acelerar obras aprovechando ese abaratamiento.

Broitman complementó que el desafío pasa por la volatilidad de los costos. Lanzar una preventa implica asumir un precio futuro que muchas veces queda desfasado frente a la evolución real del costo de construcción. Esa distorsión erosiona márgenes y obliga a los desarrolladores a cubrirse con cláusulas de ajuste o esquemas de preventa escalonada.

Crédito y estabilidad

El consenso dentro del sector es unánime: la recuperación solo será posible si el crédito hipotecario vuelve a funcionar y la economía ofrece un marco estable. Sánchez Zinny consideró que “el mercado puede blindarse parcialmente si se consolidan condiciones básicas como inflación controlada, previsibilidad cambiaria, acceso sostenido al crédito y estabilidad económica”.

Spina coincidió en que “la inestabilidad afecta toda planificación de largo plazo”. Por eso insistió en la necesidad de avanzar hacia una moneda estable y reglas claras que se mantengan en el tiempo, sin sobresaltos que detengan el desarrollo.

Pese a la prudencia, el tono del sector es optimista. La demanda latente sigue firme y los proyectos “en la línea de largada” esperan solo señales claras para activarse. Altgelt lo sintetizó con crudeza: “Cuando hay crédito hipotecario, el mercado funciona”.

Spina fue aún más directo: “Si se ordena el escenario macro y aparece financiamiento, muchos proyectos que hoy están frenados podrían ponerse en marcha de inmediato”.

Más noticias en Urgente24:

Silencio en el gobierno nacional tras una explosiva amenaza del narco Fred Machado

La crisis subió otro escalón y hay amenaza de despidos en una famosa bodega mendocina con deudas millonarias

Elecciones: Provincias Unidas y Fuerza Patria cabeza a cabeza, mientras LLA sigue en caída

El superávit comienza a dar señales de fatiga