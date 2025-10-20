urgente24
A 5 ruedas de las elecciones: El dólar blue supera los $1.500

En una semana marcada por la incertidumbre política, el dólar blue trepó a $1.505, mientras que el CCL escala a $1.549, el MEP retrocede a $1.534.

20 de octubre de 2025 - 13:26
El dólar blue gana protagonismo en la recta final hacia las elecciones.

El clima financiero volvió a tensionarse en la recta final hacia las elecciones legislativas. En una semana marcada por la iliquidez y la incertidumbre política, el dólar blue trepó a $1.505 y consolida una suba del 1,3% en apenas una jornada, mientras que el contado con liquidación (CCL) escala a $1.549, el MEP retrocede levemente a $1.534 y el cripto avanzó hasta $1.536.

La foto de cierre del viernes exhibe un mercado cambiario desbordado por la cautela. A solo cinco ruedas de la votación, la cobertura se impuso sobre el apetito por tasa, y el movimiento del dólar paralelo volvió a encender alarmas en el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA).

Liquidez mínima y tasas extremas

De acuerdo con el informe de Balanz Research, la tensión que dominó las últimas jornadas respondió a una combinación explosiva: escasez de pesos en el mercado y expectativa por las definiciones políticas. Durante la semana, las tasas a un día alcanzaron picos de 103% TNA, impulsadas por la fuerte absorción de liquidez derivada de las intervenciones del Tesoro argentino y del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de cambios.

La situación se alivió parcialmente el viernes, cuando la liquidación de la licitación del Tesoro liberó $2,1 billones, lo que permitió que la tasa de caución promedio cayera a 33,8% TNA, generando un leve respiro.

Pero el daño ya estaba hecho, dado que, buena parte de esos fondos se dirigieron al dólar financiero y empujaron al CCL y al blue a nuevos máximos nominales.

El Tesoro liberó pesos y el mercado se dolarizó

En la licitación del miércoles, el Tesoro adjudicó $1,755 billones sobre un total de $3,8 billones que vencían del Boncap T17O5, con un rollover del 45,7%, muy por debajo de lo esperado. La decisión de dejar desiertos los instrumentos a tasa fija confirmó que el Gobierno no está dispuesto a convalidar tasas más altas, aun cuando la demanda de cobertura presione sobre el tipo de cambio.

Según estimaciones del equipo de Balanz, con las tasas del secundario y la TIR de los bonos dólar linked, el Tesoro estaría descontando un dólar de $1.560 o menor para enero, una expectativa que el mercado considera demasiado optimista.

La liberación de liquidez y el bajo nivel de rollover se tradujeron en un rebote inmediato del FX: el spot oficial cerró en $1.463, el CCL en $1.543, y el blue superó por primera vez los $1.500, nivel que en otras circunstancias habría motivado una respuesta del BCRA.

El acuerdo con USA no calma las aguas

Las intervenciones del Tesoro estadounidense —que en la última semana vendió más de US$300 millones para “comprar pesos” y frenar la demanda de cobertura— no lograron estabilizar el mercado. A pesar del respaldo externo, el flujo comprador se mantuvo firme y el dólar futuro se negoció en $1.475,50, con una baja marginal del 0,4%, reflejando la persistente desconfianza sobre el esquema de bandas.

Desde Balanz remarcan que “las curvas de pesos y los bonos en dólares se movieron al compás de las especulaciones sobre si el apoyo de Washington estará o no condicionado al resultado electoral”.

El mensaje de Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, fue interpretado como una señal política más que económica.

Los bonos se mueven al ritmo del dólar

En el mercado de deuda, los movimientos fueron moderados pero cargados de expectativa. Los bonos en pesos a tasa fija y CER mostraron avances semanales promedio de entre 1% y 2%, mientras que los dólar linked subieron hasta 6,6%, liderados por el D28N5.

En el frente cambiario, el Rofex continúa proyectando un tipo de cambio de $1.660 para marzo de 2026, con un esquema implícito de deslizamiento más agresivo, aunque todavía dentro de las bandas oficiales.

Expectativa total y volatilidad asegurada

El mercado argentino entra en modo electoral con todos los frentes encendidos: tasas reales positivas, dólar blue en máximos históricos y bonos atados al tipo de cambio operando con rendimientos de tres dígitos. La incertidumbre política, la duda sobre el respaldo norteamericano y la fragilidad fiscal son los factores que hoy explican la huida hacia activos dolarizados.

A diferencia de semanas previas, donde las intervenciones coordinadas del Tesoro argentino y el estadounidense habían frenado la corrida, el flujo comprador de esta semana marca un cambio de tendencia.

El mercado ya no teme tanto a la devaluación en sí, sino a un eventual fin del esquema de control de bandas.

Los analistas coinciden en que, gane quien gane, el lunes siguiente a la elección marcará el inicio de una nueva etapa. La pregunta es si será una transición ordenada hacia un régimen más flexible o un ajuste forzado por la falta de dólares y la presión política.

