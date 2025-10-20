Muy difícil la continuidad de Gerardo Werthein como canciller

"Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle 'perdón' por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", fue la munición que le tiró el Gordo Dan apenas después de terminada la reunión en el 1.600 de la Avenida Pensilvania.

Desde ese sector también acusan a Werthein de "kirchnerista", por su antiguo cargo de presidente del Comité Olímpico durante los mandatos de Cristina Kirchner, para quien pidió la reelección en 2011.

Posteriormente, trascendió que una comitiva de la Cancillería encabezada por Fernando Brun, N°2 de Werthein en su ministerio, viajó con pasajes en primera clase y hospedaje en un hotel 5 estrellas a la isla San Cristóbal y Nieves para la 'Semana del Caribe CWA 2025'.

Ese 'carpetazo' se percibió como otra zancadilla a Werthein de parte de Caputo, que tiene tiene influencia en la SIDE. Según publica lanación.com, en la Cancillería reconocen que Werthein está “cansado de que lo operen” desde las redes sociales y medios de comunicación.

En ese marco, Luis Majul contó en su programa de LN+ que Werthein le avisó a Milei que renuncia a su cargo desde el lunes 27/10. Esa versión da por hecho el ascensó de Santiago Caputo como jefe de Gabinete, ya que ese sería el argumento que supuestamente no quiere compartir equipo ni mucho menos recibir órdenes del hoy asesor especial.

Otra versión, publicada por La Política Online, sostiene que esa decisión no está tomada sino que está supeditada a la confirmación del ingreso formal de Caputo al gabinete, algo que el Presidente dijo que era una posibilidad. Fuentes citadas por ese medio aseguran que Werthein habló con Milei y le dijo que no tienen ningún problema personal con Santiago si no que se trata de diferencias de "proyecto".

Caputo contaría con el apoyo de la Casa Blanca para ser jefe de Gabinete. Es lo que el lobbista republicano y amigo del asesor Barry Bennet les habría dicho a los opositores dialoguistas que se reunieron con él en Buenos Aires días atrás.

Cuando Milei fue consultado si Caputo podría ocupar un lugar formal en el gabinete, respondió "probablemente".

"No hay comentarios para hacer", le respondió Werthein a lanación.com cuando le consultó sobre los rumores de su renuncia. La lectura más obvia de esa respuesta es que no desmintió que pudiera ocurrir.

