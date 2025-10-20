Tensión: Javier Milei se bajaría del cierre de campaña en PBA

El viernes pasado, en Tres de Febrero, la violencia llegó a niveles insólitos cuando una mujer fue detenida tras correr a fotógrafos con un cuchillo, con intención de agredirlos.

Todo comenzó cuando Becerra intentó registrar a la mujer lanzando gas pimienta… pic.twitter.com/lqvVEGdNcx — Urgente24.com (@U24noticias) October 19, 2025

Javier Milei irá este martes a Córdoba donde el peronismo de Juan Schiaretti aparece primero en las encuestas y con un gobernador, Martín Llaryora, que viene de advertir en el coloquio de Idea en Mar del Plata que "el modelo económico fracasó". En la provincia mediterránea se espera un triunfo de Provincias Unidas en medio del inestable mapa de alianzas de LLA con el partido de Luis Juez, también en tensión con la Casa Rosada.

El jueves, el cierre formal de la campaña nacional será en Rosario, un territorio clave hacia las elecciones del próximo domingo. El evento marcará el respaldo directo del jefe de Estado a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, y buscará consolidar la presencia libertaria en un distrito fundamental.

El cierre de campaña en Rosario reafirma el interés del oficialismo por fortalecer su presencia en Santa Fe, una provincia fundamental por su peso económico, demográfico y político.

Según reconocen en la propia fuerza, las encuestas que manejan puertas adentro no son las mismas que se han difundido durante los últimos días: los sondeos ubican a LLA segunda en Santa Fe, apenas detrás del peronismo, con diferencias que —a partir de sus mediciones— "no superan los dos puntos".

Esa lectura explica el porqué del acto final en Rosario: Milei y su mesa chica entienden que Santa Fe es el único distrito donde todavía pueden exhibir competitividad real y, con suerte, mostrar una foto de "resistencia" política tras meses de desgaste nacional.

