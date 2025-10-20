Javier Milei cierra campaña en un territorio clave (y complicado a la vez)

En febrero de 2021, cuando todavía era parte del espacio Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, protagonizó un acto en las escalinatas del Parque España. Más tarde, en noviembre de 2023, en la recta final del balotaje frente a Sergio Massa, encabezó una caravana que concluyó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera.

Ahora, casi dos años después, Milei vuelve al mismo escenario —ya como Presidente— para reencontrarse con la militancia libertaria y reforzar el voto en el interior productivo del país, uno de los ejes que su gobierno busca consolidar en estas elecciones.

image El Presidente le dará una señal de respaldo al candidato de LLA en Santa Fe, Agustín Pellegrini.

El acto será también una oportunidad para impulsar la candidatura de Pellegrini, cabeza de lista de LLA por Santa Fe, quien deberá competir con figuras como Gisela Scaglia, actual vicegobernadora y candidata de Provincias Unidas, y Caren Tepp, de Fuerza Patria, entre otros espacios.

Presencia de "Las Fuerzas del Cielo"

En paralelo, fuentes de LLA confirmaron la presencia de la llamada "tropa digital" libertaria, conocida como "Las Fuerzas del Cielo", encabezada por Santiago Caputo y por el influencer Gordo Dan, uno de los principales articuladores de la militancia en redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1979720817954132285&partner=&hide_thread=false Cierre de campaña del presidente Milei en Rosario, allí acompañaremos las Fuerzas del Cielo pic.twitter.com/Qfn8qqkVEs — DAN (@GordoDan_) October 19, 2025

Rosario, pieza clave en el mapa electoral

El cierre de campaña en Rosario reafirma el interés del oficialismo por fortalecer su presencia en Santa Fe, una provincia fundamental por su peso económico, demográfico y político.

La decisión de realizar el acto final en la costa del Paraná deja atrás otras opciones que se barajaron, como Córdoba o Santa Fe capital.

Según reconocen en la propia fuerza, las encuestas que manejan puertas adentro no son las mismas que se han difundido durante los últimos días: los sondeos ubican a LLA segunda en Santa Fe, apenas detrás del peronismo, con diferencias que —a partir de sus mediciones— "no superan los dos puntos".

Esa lectura explica el porqué del acto final en Rosario: Milei y su mesa chica entienden que Santa Fe es el único distrito donde todavía pueden exhibir competitividad real y, con suerte, mostrar una foto de "resistencia" política tras meses de desgaste nacional.

Más contenidos en Urgente24

Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"

Confirmado el cierre de bancos por 96 hs consecutivas: A partir de cuándo y por qué

Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)

Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche