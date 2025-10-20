ROSARIO. Finalmente, Javier Milei encabezará este jueves (23/10) a las 19 el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad, precisamente en el Parque España, en un territorio clave hacia las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. Será su segunda visita a la Provincia desde que inició el proceso electoral legislativo.
NO ES CASUAL
Javier Milei cierra campaña en un territorio clave (y complicado a la vez)
Javier Milei encabezará, con presencia de "Las Fuerzas del Cielo", el acto de cierre de campaña en Rosario, pieza fundamental hacia las elecciones del 26/10.
Si bien aún no trascendieron los detalles de la actividad, desde la organización anticiparon que habrá una fuerte movilización militante. El evento marcará el respaldo directo del jefe de Estado a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, y buscará consolidar la presencia libertaria en un distrito fundamental.
Milei protagonizará esta semana una intensa agenda de campaña: previo a su desembarco a la city rosarina, tiene previsto un recorrido por la provincia de Córdoba el martes 21, para respaldar al candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Roca, en una Provincia donde su espacio enfrenta un escenario complejo con figuras como el exgobernador Juan Schiaretti y la diputada Natalia de la Sota.
A su vez, se prevé que el Presidente participe de un encuentro en la provincia de Buenos Aires el miércoles 22 de octubre.
Última parada de Javier Milei rumbo al 26O
El desembarco del Presidente en la ciudad tiene una fuerte carga política y simbólica. No es la primera vez que el mandatario elige la Cuna de la Bandera en momentos clave de su trayectoria.
En febrero de 2021, cuando todavía era parte del espacio Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, protagonizó un acto en las escalinatas del Parque España. Más tarde, en noviembre de 2023, en la recta final del balotaje frente a Sergio Massa, encabezó una caravana que concluyó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera.
Ahora, casi dos años después, Milei vuelve al mismo escenario —ya como Presidente— para reencontrarse con la militancia libertaria y reforzar el voto en el interior productivo del país, uno de los ejes que su gobierno busca consolidar en estas elecciones.
El acto será también una oportunidad para impulsar la candidatura de Pellegrini, cabeza de lista de LLA por Santa Fe, quien deberá competir con figuras como Gisela Scaglia, actual vicegobernadora y candidata de Provincias Unidas, y Caren Tepp, de Fuerza Patria, entre otros espacios.
Presencia de "Las Fuerzas del Cielo"
En paralelo, fuentes de LLA confirmaron la presencia de la llamada "tropa digital" libertaria, conocida como "Las Fuerzas del Cielo", encabezada por Santiago Caputo y por el influencer Gordo Dan, uno de los principales articuladores de la militancia en redes.
Rosario, pieza clave en el mapa electoral
El cierre de campaña en Rosario reafirma el interés del oficialismo por fortalecer su presencia en Santa Fe, una provincia fundamental por su peso económico, demográfico y político.
La decisión de realizar el acto final en la costa del Paraná deja atrás otras opciones que se barajaron, como Córdoba o Santa Fe capital.
Según reconocen en la propia fuerza, las encuestas que manejan puertas adentro no son las mismas que se han difundido durante los últimos días: los sondeos ubican a LLA segunda en Santa Fe, apenas detrás del peronismo, con diferencias que —a partir de sus mediciones— "no superan los dos puntos".
Más contenidos en Urgente24
Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"
Confirmado el cierre de bancos por 96 hs consecutivas: A partir de cuándo y por qué
Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)
Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche