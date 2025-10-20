Bronca en Rosario Central contra TNT Sports por el minuto de silencio a Miguel Ángel Russo

Una de las canchas de las que más se esperaba ver el homenaje, es la de Rosario Central, uno de los últimos clubes por los que pasó Russo.

La familia del DT estuvo allí pero TNT Sports decidió poner publicidades varias en medio del minuto de silencio por la memoria del ex volante central.

El periodista Pablo Carrozza fue uno de los que se expresó al respecto con efusividad, aunque no fue el único: "Debe ser una de las primeras veces que en el fútbol argentino se respeta el minuto de silencio y los hijos de mil puta de TNT Sports lo tapan con publicidades. ¿No las podían pasar en otro momento? Muy emotivo el homenaje a Russo en Central. Lástima que a la TV no le importó", tuiteó el periodista.

En cada tuit del canal, hubo respuestas varias haciendo alusión a este momento. Un usuario, por ejemplo, les contestó: "TNT totalmente irrespetuoso, poniendo comerciales en el minuto de silencio que la gente quería ver...".

image

Lo cierto, es que se pudo ver la emoción de muchos de los simpatizantes de la Academia en el Gigante de Arroyito.

El presente de Rosario Central

Rosario Central de Ariel Holan está atravesando un muy buen momento y se puede describir con números concretos:

Aún debiendo la mitad de su partido ante Sarmiento, está puntero en la tabla anual y le saca 7 puntos al segundo (River) con 9 unidades en juego.

Perdió solo 1 partido en fases regulares del campeonato local. La única derrota fue ante Boca en la Bombonera en el Torneo Apertura. Es decir, en lo que va del Clausura está invicto.

Es el equipo que menos goles recibió en lo que va del Clausura (6)

Además de los números concretos, se ve un equipo que con el correr del campeonato va ganando firmeza. Además, tiene individualidades muy buenas como Ángel Di María o Alejo Véliz, entre otros.

Embed

A priori, Central pareciera ser el máximo candidato a quedarse con el Torneo Clausura aunque el formato del torneo, hace que un mal día de un equipo lo pueda dejar afuera del mismo.

+ EN GOLAZO 24

Juan Sebastián Verón: Entre la frustrada charla de Esteban Trebucq y el descenso de Foster Gillett

Rumbo al 26/10, el gran perdedor es Juan Román Riquelme

Arturo Vidal festejó la caída de Argentina Sub20 y lo destruyeron en redes

58, número de la vida o la muerte de Boca Juniors 2026 (y de Juan Román Riquelme)

¿Relator o coach ontológico? Hartazgo con Pablo Giralt por su monólogo motivacional