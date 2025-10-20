Atlético Tucumán trabajó este domingo en el turno matutino con vistas al encuentro ante San Lorenzo, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. A diferencia de otros partidos, el plantel del Decano decidió no concentrar debido a un atraso en el pago de premios pactados.
PARA EL PARTIDO ANTE SLO
Interna en Atlético Tucumán: el plantel se plantó y no concentra
Atlético Tucumán decidió no concentrar para el encuentro ante San Lorenzo de Almagro, correspondiente a la 13º fecha del Torneo Clausura.
A modo de protesta -aunque no por cuestiones salariales sino por premios impagos-, los futbolistas del Decano resolvieron no concentrar y reunirse recién el lunes por la tarde en el hotel. Allí recibirán la charla técnica y, posteriormente, se dirigirán al Estadio Monumental José Fierro para enfrentar al Ciclón.
El plantel reclama el pago de una deuda pendiente. "Los premios que se adeudan corresponden a tres partidos: Talleres, River y Platense. Esos son los montos que aún restan abonar, aunque la semana pasada cancelamos tres premios anteriores", explicó el vicepresidente del club, Ignacio Golobisky, en diálogo con La Gaceta.
Pese a las conversaciones mantenidas durante la semana entre los referentes del equipo y la dirigencia, no se llegó a un acuerdo ni se logró destrabar el conflicto. Por ese motivo, los convocados por Lucas Pusineri se reunirán pocas horas antes del encuentro ante el Cuervo...
Cuándo y dónde se juega Atlético Tucumán vs. San Lorenzo de Almagro
En el marco de la fecha número 13 del Torneo Clausura, en el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y San Lorenzo llegan con la obligación de sumar puntos: uno para meterse en zona de clasificación a play-offs y el otro para no perder terreno en la lucha por la clasificación a las copas internacionales.
El encuentro será a partir de las 21:15, con transmisión de ESPN Premium, Bruno Amiconi será el árbitro principal y Sebastián Martínez estará a cargo del VAR, en un contexto de bastante riesgo para ambos equipos.
Probables formaciones de Atlético Tucumán y San Lorenzo de Almagro
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello.
