Interna en Atlético Tucumán: el plantel se plantó y no concentra

La medida se debe a unos premios adeudados.



: @TodoDkno. pic.twitter.com/1QeC6toiC1 — Román (@RomanKotler) October 19, 2025

Cuándo y dónde se juega Atlético Tucumán vs. San Lorenzo de Almagro

En el marco de la fecha número 13 del Torneo Clausura, en el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y San Lorenzo llegan con la obligación de sumar puntos: uno para meterse en zona de clasificación a play-offs y el otro para no perder terreno en la lucha por la clasificación a las copas internacionales.