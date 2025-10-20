El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Gran Bretaña, quien hace poco tuvo que renunciar a su título nobiliario tras las acusaciones en su contra, está siendo investigado por la policía británica por haber usado los recursos de la corona para investigar y hostigar a Virginia Giuffre, sobreviviente de abuso sexual que había reclutado el pederasta Jeffrey Epstein cuando era una menor de edad y quien denunció haber sido abusada por el príncipe.
ESCÁNDALO
Príncipe Andrés contrató "trolls" para molestar a Virginia Giuffre en el caso Jeffrey Epstein
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos, quien fue señalado por una víctima de Jeffrey Epstein, está siendo investigado por haber usado su poder para hostigar a Virginia Giuffre, la abusada y testigo clave que apareció muerta por presunto suicidio.
Según han publicado medios como BBC, The Guardian y The Telegraph, la policía metropolitana de Londres examina la presunta solicitud de Andrés a su oficial de protección —un cargo financiado con fondos públicos— para acceder a datos personales de Giuffre, quien falleció por suicido este año, en medio de las filtraciones de un libro de memorias de la difunta víctima de Epstein y compañía que nombra al hermano del rey en varias oportunidades.
Esta información se suma al hecho de que el viernes, el segundo hijo de la difunta Isabel pasó al ostracismo, ya que la corona británica decidió eliminarle su título de duque de York, junto al de duquesa de Sarah Ferguson, su ex mujer, y el el de Sus Altezas Reales.
El Príncipe Andrés, amigo de Jeffrey Epstein, contrató trolls y hostigó a Virginia Giuffre
De acuerdo con The Guardian y la BBC, el príncipe Andrés, de 65 años, le pidió al oficial de protección, un cargo público cuyo sueldo se paga desde las arcas estatales de Gran Bretaña, que le pasara información de Virginia Giuffre, una estadounidense que reclutó el financista pedófilo Jeffrey Epstein cuando era adolescente para que mantuviera encuentros con el príncipe.
De hecho, Andrés le proporcionó al oficial de protección la fecha de nacimiento y el número de seguridad social de Giuffre, con el aparente objetivo de recabar información que pudiera desacreditarla. Pero este pedido de buscar información para difamarla sucedió en 2011, poco antes de que se hiciera pública una fotografía del príncipe junto a Giuffre, quien entonces tenía 17 años.
The Telegraph añade que Andrés también comunicó a Ed Perkins, entonces subjefe de prensa de la reina Isabel II, que había solicitado a uno de sus escoltas investigar a Giuffre. No existe evidencia de que el oficial haya cumplido la petición, según The Guardian.
Esto concuerda con las afirmaciones realizadas por la propia víctima, Virginia Diuffre, quien en su libro, aseguró que el príncipe Andrés intentó contratar 'trolls de internet' para acosarla.
El equipo del príncipe Andrés intentó contratar "trolls de Internet para acosar" a Virginia Giuffre, mientras él se escondía detrás de las "puertas bien vigiladas" del castillo de Balmoral para evitar que le entregaran los documentos judiciales, según las acusaciones en sus memorias póstumas.
Giuffre escribió sobre el acuerdo confidencial de 2022 de su demanda civil por abuso sexual contra la realeza, que se rumoreaba ampliamente que ascendía a 12 millones de dólares, que sus abogados "iban a pedir la luna" y su equipo había acordado que "tenía que ser más que solo dinero".
"Nunca conseguiríamos una confesión, por supuesto. Eso es lo que los acuerdos buscan evitar. Pero buscábamos la segunda mejor opción: un reconocimiento general de lo que había pasado", decía la víctima de Andrés en sus memorias.
Giuffre se suicidó en abril a los 41 años. Sus memorias, "Nobody's Girl", publicadas el martes, llegan en medio una presión social en Reino Unido para que Andrés sea despojado del total de sus títulos reales.
Más noticias en Urgente24
Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"
Confirmado el cierre de bancos por 96 hs consecutivas: A partir de cuándo y por qué
Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)
Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche