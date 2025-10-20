Príncipe Andrés contrató "trolls" para molestar a Virginia Giuffre en el caso Jeffrey Epstein

The Telegraph añade que Andrés también comunicó a Ed Perkins, entonces subjefe de prensa de la reina Isabel II, que había solicitado a uno de sus escoltas investigar a Giuffre. No existe evidencia de que el oficial haya cumplido la petición, según The Guardian.

Esto concuerda con las afirmaciones realizadas por la propia víctima, Virginia Diuffre, quien en su libro, aseguró que el príncipe Andrés intentó contratar 'trolls de internet' para acosarla.

El equipo del príncipe Andrés intentó contratar "trolls de Internet para acosar" a Virginia Giuffre, mientras él se escondía detrás de las "puertas bien vigiladas" del castillo de Balmoral para evitar que le entregaran los documentos judiciales, según las acusaciones en sus memorias póstumas.

Giuffre escribió sobre el acuerdo confidencial de 2022 de su demanda civil por abuso sexual contra la realeza, que se rumoreaba ampliamente que ascendía a 12 millones de dólares, que sus abogados "iban a pedir la luna" y su equipo había acordado que "tenía que ser más que solo dinero".

Después de poner en duda mi credibilidad durante tanto tiempo (el equipo del príncipe Andrés incluso llegó a contratar trolls de Internet para molestarme), el duque de York también me debía una disculpa significativa Después de poner en duda mi credibilidad durante tanto tiempo (el equipo del príncipe Andrés incluso llegó a contratar trolls de Internet para molestarme), el duque de York también me debía una disculpa significativa

"Nunca conseguiríamos una confesión, por supuesto. Eso es lo que los acuerdos buscan evitar. Pero buscábamos la segunda mejor opción: un reconocimiento general de lo que había pasado", decía la víctima de Andrés en sus memorias.

image Giuffre aceptó una cláusula de silencio de un año para no “empañar” las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina.

Giuffre se suicidó en abril a los 41 años. Sus memorias, "Nobody's Girl", publicadas el martes, llegan en medio una presión social en Reino Unido para que Andrés sea despojado del total de sus títulos reales.

