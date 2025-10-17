Confirmado el cierre de bancos por 96 hs consecutivas: A partir de cuándo y por qué

Los servicios digitales como home banking, cajeros automáticos y apps móviles seguirán activos, pero cualquier operación que necesite revisión manual recién se procesará el martes 25 de noviembre.

¿Qué impacto tendrá este cierre prolongado de bancos y dólares?

El cierre de los bancos por cuatro días seguidos no solo afectará a los clientes individuales, sino también a empresas importadoras, exportadores y operadores financieros.

Las entidades del sistema ya están recomendando planificar transferencias, pagos y retiros de efectivo antes del inicio del feriado largo, especialmente para quienes manejan compromisos internacionales o vencimientos de fin de mes.

Fuentes del sector explican que “el principal inconveniente no está en el funcionamiento de los cajeros o las plataformas digitales, sino en la validación de operaciones grandes o con intervención manual”.

Por eso la importancia de anticipar movimientos y evitar dejar gestiones pendientes que involucren divisas extranjeras o giros al exterior.

Diciembre también tendrá feriados clave según el BCRA

El Banco Central confirmó además que diciembre sumará otros dos feriados bancarios, que marcarán el cierre operativo del año 2025.

El primero será el lunes 8 de diciembre, con motivo de la Inmaculada Concepción de María, y el segundo el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de Navidad.

Durante esas fechas, los bancos no abrirán sus puertas ni habrá cotización oficial del dólar mayorista.

Los cajeros automáticos y los canales digitales se mantendrán operativos, pero los depósitos, transferencias interbancarias y pagos presenciales quedarán en pausa hasta el siguiente día hábil.

El BCRA recordó que los usuarios pueden seguir utilizando aplicaciones, home banking y tarjetas, aunque recomendó organizar las operaciones con anticipación para evitar retrasos.

¿Por qué el BCRA decidió concentrar los feriados bancarios?

Según fuentes del organismo, la decisión de agrupar feriados en noviembre y diciembre busca acomodar la operatoria financiera a la dinámica económica de fin de año, sin alterar el calendario oficial establecido por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, durante esos días no se podrán realizar compras ni ventas de divisas en el mercado oficial, lo que podría trasladar mayor presión al mercado informal o “blue”.

La pausa en la operatoria también afectará el flujo habitual del mercado cambiario mayorista, ya que los bancos no liquidarán operaciones y el BCRA no publicará cotizaciones oficiales hasta el día hábil siguiente.

En otras palabras, durante esos feriados el dólar oficial “se congela” y recién retoma su movimiento cuando reabre el sistema financiero.

¿Qué recomienda el BCRA ante la suspensión de operaciones?

Desde el BCRA recomendaron a clientes particulares y empresas anticipar todas las transacciones que involucren pagos, transferencias o compra de dólares, especialmente si dependen de validación bancaria. También sugieren retirar efectivo con antelación, dado que en fines de semana largos suele haber alta demanda de billetes en cajeros automáticos.

En el comunicado oficial, la entidad recordó que los servicios electrónicos funcionarán normalmente, aunque advirtió que “las operaciones que requieran intervención humana se procesarán recién al día siguiente hábil”. Esto incluye transferencias internacionales, acreditaciones de divisas, giros al exterior y movimientos entre cuentas en dólares.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas y los usuarios?

Para las empresas con vencimientos o pagos al exterior, el consejo es reprogramar operaciones entre el 18 y el 20 de noviembre, antes del feriado prolongado.

En cuanto a los usuarios individuales, el foco debe estar en anticipar compras de divisas y transferencias en dólares, dado que el sistema estará inactivo durante casi una semana.

Con estos cuatro feriados clave, el sistema financiero cerrará 2025 con una actividad reducida en las últimas seis semanas del año. Aunque se trata de una planificación habitual, el BCRA insistió en la necesidad de prever la operatoria y recordó que los mercados internacionales no se detienen, por lo que las demoras locales pueden afectar compromisos en el exterior.

De esta forma, el año terminará con dos fines de semana largos que limitarán la venta de dólares, las transferencias internacionales y la operatoria interbancaria.

Si bien los canales digitales seguirán activos, los bancos y el BCRA tendrán un rol reducido durante esos días.

