Sadaic no perdona: Califica de "atropello y abuso de poder" mensaje en X

Para la organización que reúne a compositores y músicos semejante actitud constituye "un atropello y un abuso de poder".

Mediante un comunicado se compromete a reclamar "por la plena defensa de los derechos de los autores y compositores"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sadaic_oficial/status/1979265380070646180?s=48&t=WOcQZa8KO13RB8kKUb-Glw&partner=&hide_thread=false STURZENEGGER ABUSO DE PODER @fedesturze

El Ministro Sturzenegger comete un nuevo error en su tweet en el que refiere la problemática vinculada a la gestión de SADAIC.



El uso de música no es gratuito ya que la obra musical tiene un dueño que es el autor/compositor.

El ministro… — Sadaic (@Sadaic_Oficial) October 17, 2025

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?