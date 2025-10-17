urgente24
Sadaic no perdona: Califica de "atropello y abuso de poder" mensaje en X

Sadaic entiende que un mensaje en X del ministro Federico Sturzenegger sobre la gestión de la entidad califica como "gesto de atropello y abuso de poder".

17 de octubre de 2025 - 19:48
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) aseguró que el ministro, Federico Sturzenegger, omite considerar que el propio decreto 765/24 en su artículo 35, establece que aquel que obtenga un beneficio directo o indirecto por la utilización de música debe remunerar a los titulares de derechos.

Sadaic acota que los salones de fiestas ejercen una actividad comercial, como tal, lucrativa y por ello "deben remunerar a los titulares de derechos".

Luego la organización agrega

Nadie puede beneficiarse con el uso gratuito de una obra intelectual, ya que es violatorio del derecho de propiedad intelectual que reconoce al artículo 17 de la Constitución Nacional. Nadie puede beneficiarse con el uso gratuito de una obra intelectual, ya que es violatorio del derecho de propiedad intelectual que reconoce al artículo 17 de la Constitución Nacional.

La entidad remarca que las manifestaciones del ministro de Desregulación "convalidan una transferencia de ingresos desde el sector de los creadores a los sectores empresariales que se benefician, en forma directa o indirecta, con el uso de obras musicales".

Para la organización que reúne a compositores y músicos semejante actitud constituye "un atropello y un abuso de poder".

Mediante un comunicado se compromete a reclamar "por la plena defensa de los derechos de los autores y compositores"

