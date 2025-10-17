La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) aseguró que el ministro, Federico Sturzenegger, omite considerar que el propio decreto 765/24 en su artículo 35, establece que aquel que obtenga un beneficio directo o indirecto por la utilización de música debe remunerar a los titulares de derechos.
FEDERICO STURZENEGGER
Sadaic no perdona: Califica de "atropello y abuso de poder" mensaje en X
Sadaic entiende que un mensaje en X del ministro Federico Sturzenegger sobre la gestión de la entidad califica como "gesto de atropello y abuso de poder".
Sadaic acota que los salones de fiestas ejercen una actividad comercial, como tal, lucrativa y por ello "deben remunerar a los titulares de derechos".
Luego la organización agrega
La entidad remarca que las manifestaciones del ministro de Desregulación "convalidan una transferencia de ingresos desde el sector de los creadores a los sectores empresariales que se benefician, en forma directa o indirecta, con el uso de obras musicales".
Para la organización que reúne a compositores y músicos semejante actitud constituye "un atropello y un abuso de poder".
Mediante un comunicado se compromete a reclamar "por la plena defensa de los derechos de los autores y compositores"
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses
A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?
Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10
USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?