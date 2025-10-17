Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

Live Blog Post

Ridículo Nicolás Braun en el obsoleto Coloquio de IDEA

Silvia Naishtat para Clarín desde el pasado de moda Coloquio de IDEA:

"A diferencia de otros años, el espíritu crítico tardó en hacerse oír en este Coloquio de IDEA. Fue Nicolás Braun, al frente de la cadena de supermercados La Anónima de su familia, quien soltó este mediodía: “Me llama la atención que las autoridades no combatan en serio la evasión. El Estado se tiene que poner los pantalones y combatir en serio la evasión que llega al 4% del PBI”, señaló casi al cierre de un panel con otros CEO y el mismo reclamo: reducir la presión fiscal."

En recesión, siempre las empresas intentan pagar menos impuestos porque unas tienen dificultades y otras necesitan preservar su tasa de utilidad, ¿Por qué Nicolás Braun simula demencia o ignorancia? En verdad, el Estado no puede cobrar más de lo que los contribuyentes están dispuestos a pagar. ¿Por qué Braun no busca el asesoramiento de alguien que conozca sobre historia de los sistemas tributarios? Jamás el Estado cobra lo que quiere y por eso se le aconseja moderar su avaricia o asegurar contrapartidas eficientes. ¿Hay que explicarle todo a este Braun, familiar de los otros Braun... ?

Urgente24 discrepa con Nahishtat: Braun no fue crítico sino 'más papista que el Papa'.

Ella agregó:

"A su lado el CEO de Quilmes bromeó: "En el momento del happy hour, decís que una cerveza la tomás vos y otra es para al Estado". Claudio Rodríguez de Sinteplast contaba que la misma pintura y por los impuestos en Argentina es 32% más cara que en el resto de los vecinos. Andrés Cavallari , el CEO de Raizen, señaló que de cada $100 en el precio de la nafta, $ 45 son impuestos.

Braun disparó que en el comercio la evasión llega al 60% y eso significa cadenas de comercialización que ralentizaron su crecimiento y perdieron participación de mercado al compás de los autoservicios que crecieron en número y llegan a los 13.000. “Los que evaden ofrecen los productos hasta 30% menos”, afirmó al contar que en el negocio de la carne 3 de cada 4 kilos se venden en negro. (...)

Las estimaciones de la consultora Invecq mencionan una presión tributaria en términos de recaudación efectiva sobre PBI en torno al 28% este año. Pero considerando los niveles de evasión se aproxima al 45% del PBI, si se suman los tributos nacionales, provinciales y municipales para los que pagan. (...)".