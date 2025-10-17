urgente24
Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

Javier Milei y Luis Caputo:; Puro humo.

FOTO: xAi / Grok.
Todavía hay 1 semana hasta el 26/10. Extenuante esfuerzo de Javier Milei y Luis Caputo por llegar sin devaluar. Casi nadie les cree, y se hace difícil.

17 de octubre de 2025 - 09:35

La fábrica de humo trabaja a destajo desde hace 2 semanas. Colaboran varios medios de comunicación y periodistas de renombre. Titánico esfuerzo para ocultarle la verdad a la opinión pública. Error. Y tarea imposible. El dólar impone su ley porque todos saben que es una mercadería barata por decisión de Javier Milei, quien ya compite con Sergio Massa por quién fue el peor ministro de Economía de la historia argentina (¿o Javier Milei no es el verdadero jefe del Palacio de Hacienda?). Dólar que aparece tiene pesos disponibles. Error monetario absurdo creer que era posible 'secar' de pesos el mercado. La Argentina rompe los libros de texto de la Macroeconomía. Es atípico. ¿Cómo no lo sabía el autocandidato a premio Nobel de Economía? Su fiel edecán es Luis Caputo, en lo formal es el ministro, mesadinerista experto que conoce bien cómo aprovechar una crisis y por eso provoca sospechas, algunas con fundamento y otras disparatadas. En cualquier caso, lesiona la credibilidad necesaria para la circunstancia.

La exposición del secretario del Tesoro, Scott Bessent, resultó excesiva y le han aconsejado en Washington DC que haga un cauteloso mutis por el foro. Los posteos en X le podrían provocar alguna denuncia en USA. Por ese motivo ahora se ha solicitado a otros famosos que colaboren con los 'aliados' del Río de la Plata. Por ejemplo, que Jamie Dimon, el CEO global de JP Morgan Chase, realice algún turismo en la Argentina. Al menos probará carne vacuna muy buena y otras delicias gastronómicas. Un churrasco no se le niega a nadie, y menos cuando lo puede pagar. Dimon sería más osado que Sam Altman, de OpenAI, quien se limitó a un comunicado muy condicional en el fondo.

Hay que seguir vendiendo humo. Falta apenas 1 semana para el 26/10, día de elecciones. Sin embargo, en la Argentina 1 semana es la eternidad misma. Muchos anuncios y escaso dinero. Hay 2 inconvenientes: es evidente que la estratagema no sirve para el lunes 27/10, cuando habrá que exhibir algún logro concreto; y abundan las especulaciones acerca de lo que vendrá pero en ningún rumor el dólar tiene la misma paridad que hoy viernes 17/10, Día de la Lealtad para el peronismo, movimiento político - social impactante, que padece una curiosa interpretación del significado de la palabra 'lealtad'. Sin embargo, sus adversarios han hecho historia al respecto.... es la Argentina, que devoró 3 ayudas del Fondo Monetario y no le alcanza.

Terence Todman Remember

Interesante recordar: Terence Todman fue embajador de USA en la Argentina. Aprovechando el Swiftgate (el embajador Guillermo Nielsen quizás recuerde la historia porque él era ejecutivo del frigorífico Swift), presionó a Carlos Menem para reformular su gabinete de colaboradores.

Consecuencia de la presión múltiple de Todman -tuvo varios frentes de ataque, que incluyó al diario Página/12, por ejemplo-, logró la salida de Erman González del Palacio de Hacienda, el desplazamiento de Domingo Cavallo desde la Cancillería al Ministerio de Economía; y de Guido Di Tella, del Ministeerio de Defensa a la Cancillería. En el rifirrafe también cayó Raúl Granillo Ocampo, quien era secretario Legal y Técnico de la Presidencia, entre otros cambios. Y fue eliminado el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de José Roberto Dromi, para concederle al 'Mingo' el statu-quo de superministro.

Entonces, quedói definido el camino hacia el Plan de Convertibilidad y las 'relaciones carnales' con USA.

Cofundador de la ONG conservadora estadounidense CPAC, con filial argentina, Barry Bennet, fue quien propuso a Santiago Caputo como eje de un nuevo gabinete de Javier Milei luego del 26/10, para reorganizar la Administración argentina, darle fortaleza y así asegurar el rescate estadounidense.

santiago caputo2
Javier Milei le dijo que sí a Bennet a través de Esteban Trebucq, en LN+.

Milei, luego de pronosticar un inverosimil 0% de inflación para agosto 2026, consideró que un buen resultado para La Libertad Avanza en esos comicios será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno".

Consultado sobre si Santiago Caputo podría tener en el futuro "una función central en el Gabinete", el jefe de Estado respondió: "Absolutamente".

No obstante, evitó dar mayores precisiones sobre el caso de su "asesor estrella" o de otros cambios que podría haber en su equipo de colaborares: "No se adelantan los nombres. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata".

Entonces, Caputo podría reemplazar a Guillermo Francos, a quien los rumores no han dudado en llamarlo 'pro chino' (?), opacaría a Karina Milei, hasta ahora 'el Jefe', según Javier Milei.

karina militar
Silvia Naishtat para Clarín desde el pasado de moda Coloquio de IDEA:

"A diferencia de otros años, el espíritu crítico tardó en hacerse oír en este Coloquio de IDEA. Fue Nicolás Braun, al frente de la cadena de supermercados La Anónima de su familia, quien soltó este mediodía: “Me llama la atención que las autoridades no combatan en serio la evasión. El Estado se tiene que poner los pantalones y combatir en serio la evasión que llega al 4% del PBI”, señaló casi al cierre de un panel con otros CEO y el mismo reclamo: reducir la presión fiscal."

En recesión, siempre las empresas intentan pagar menos impuestos porque unas tienen dificultades y otras necesitan preservar su tasa de utilidad, ¿Por qué Nicolás Braun simula demencia o ignorancia? En verdad, el Estado no puede cobrar más de lo que los contribuyentes están dispuestos a pagar. ¿Por qué Braun no busca el asesoramiento de alguien que conozca sobre historia de los sistemas tributarios? Jamás el Estado cobra lo que quiere y por eso se le aconseja moderar su avaricia o asegurar contrapartidas eficientes. ¿Hay que explicarle todo a este Braun, familiar de los otros Braun... ?

Urgente24 discrepa con Nahishtat: Braun no fue crítico sino 'más papista que el Papa'.

Ella agregó:

"A su lado el CEO de Quilmes bromeó: "En el momento del happy hour, decís que una cerveza la tomás vos y otra es para al Estado". Claudio Rodríguez de Sinteplast contaba que la misma pintura y por los impuestos en Argentina es 32% más cara que en el resto de los vecinos. Andrés Cavallari , el CEO de Raizen, señaló que de cada $100 en el precio de la nafta, $ 45 son impuestos.

Braun disparó que en el comercio la evasión llega al 60% y eso significa cadenas de comercialización que ralentizaron su crecimiento y perdieron participación de mercado al compás de los autoservicios que crecieron en número y llegan a los 13.000. “Los que evaden ofrecen los productos hasta 30% menos”, afirmó al contar que en el negocio de la carne 3 de cada 4 kilos se venden en negro. (...)

Las estimaciones de la consultora Invecq mencionan una presión tributaria en términos de recaudación efectiva sobre PBI en torno al 28% este año. Pero considerando los niveles de evasión se aproxima al 45% del PBI, si se suman los tributos nacionales, provinciales y municipales para los que pagan. (...)".

El médico republicano Peter Lamelas será el próximo embajador de USA en Argentina. También ha decidido participar en la montaña de posteos en X conque el Gobierno de Donald Trump fabrica humo para intentar que Javier Milei llegue al 26/10 y, en lo posible, consiga una buena elección. O una derrota digna.

El 15/10 Lamelas posteó:

Traducción: Me enorgullece haber sido invitado a participar y sentarme como Embajador de los Estados Unidos en Argentina, en esta importante reunión bilateral entre el Presidente Donald Trump y el Presidente Javier Milei, también el Secretario Marco Rubio, el Secretario Scott Bessett, el Embajador Jamieson Greer, el Vicepresidente JD Vance, la Jefa de Gabinete Susie Wiles, el Secretario Pete Hegseth y el Secretario Chris Wright, así como miembros del gobierno de Milei allí. ¡Juntos estamos haciendo que Estados Unidos y Argentina sean grandiosos nuevamente!

El 17/10 agregó:

Traducción: Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: «Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad». Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!

¿Ud. cree que puede tener algún impacto positivo?

Jairo Straccia en El Cronista Comercial acerca de la visita de Jamie Dimon, de JP Morgan Chase:

"(...) Está previsto que Dimon diserte el miércoles 22 en uno de los edificios de la empresa en Buenos Aires en una conversación tanto para los principales ejecutivos como para los empleados y un selecto grupo de invitados con agenda abierta. JP Morgan, además del negocio de banca de inversión, tiene en la Argentina miles de empleados que trabajan prestando servicios para la propia compañía en el resto del mundo.

Por estas horas, desde la filial que conduce en el país Facundo Gómez Minujin guardan el secreto de la visita bajo siete llaves pero ya están organizando el encuentro y pidieron a los participantes que anticipen posibles preguntas para el ejecutivo. "Silencio", responden cuando se les pide detalles sobre el viaje.

Las exposiciones de este tipo, tanto presenciales como virtuales, son habituales en las oficinas de JP Morgan en todo el planeta, pero son pocas las veces en las que participa el propio Dimon. "Cuando lo hace termina hablando de temas de geopolítica", indican algunos de los que han participado en varios "town halls", como le llaman a estos eventos. (...)"

jamie dimon.jpg
