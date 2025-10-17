Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

La fábrica de humo trabaja a destajo desde hace 2 semanas. Colaboran varios medios de comunicación y periodistas de renombre. Titánico esfuerzo para ocultarle la verdad a la opinión pública. Error. Y tarea imposible. El dólar impone su ley porque todos saben que es una mercadería barata por decisión de Javier Milei, quien ya compite con Sergio Massa por quién fue el peor ministro de Economía de la historia argentina (¿o Javier Milei no es el verdadero jefe del Palacio de Hacienda?). Dólar que aparece tiene pesos disponibles. Error monetario absurdo creer que era posible 'secar' de pesos el mercado. La Argentina rompe los libros de texto de la Macroeconomía. Es atípico. ¿Cómo no lo sabía el autocandidato a premio Nobel de Economía? Su fiel edecán es Luis Caputo, en lo formal es el ministro, mesadinerista experto que conoce bien cómo aprovechar una crisis y por eso provoca sospechas, algunas con fundamento y otras disparatadas. En cualquier caso, lesiona la credibilidad necesaria para la circunstancia.
Terence Todman Remember
Interesante recordar: Terence Todman fue embajador de USA en la Argentina. Aprovechando el Swiftgate (el embajador Guillermo Nielsen quizás recuerde la historia porque él era ejecutivo del frigorífico Swift), presionó a Carlos Menem para reformular su gabinete de colaboradores.
Consecuencia de la presión múltiple de Todman -tuvo varios frentes de ataque, que incluyó al diario Página/12, por ejemplo-, logró la salida de Erman González del Palacio de Hacienda, el desplazamiento de Domingo Cavallo desde la Cancillería al Ministerio de Economía; y de Guido Di Tella, del Ministeerio de Defensa a la Cancillería. En el rifirrafe también cayó Raúl Granillo Ocampo, quien era secretario Legal y Técnico de la Presidencia, entre otros cambios. Y fue eliminado el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de José Roberto Dromi, para concederle al 'Mingo' el statu-quo de superministro.
Entonces, quedói definido el camino hacia el Plan de Convertibilidad y las 'relaciones carnales' con USA.
