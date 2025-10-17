Día de la Lealtad fracturado en Córdoba: Tres actos peronistas

CÓRDOBA. El peronismo de Córdoba celebrará el Día de la Lealtad 2025 bajo un esquema inédito de tres espacios. La lógica, empujada por el escenario electoral rumbo al 26 de octubre, dará a luz a un cuadro sin precedentes de fragmentación, con la novedad de un tercer espacio entrando a jugar fuerte.
En Córdoba, el Día de la Lealtad tendrá al menos tres actos en los que el peronismo acelerará la campaña. Una fractura sin precedentes.
Para el Gobierno provincial, encabezado por Martín Llaryora y cuyo candidato es el ex gobernador Juan Schiaretti, la fecha no quedará en las sombras. A pesar de la alianza de Provincias Unidas con otros espacios como el PRO o la UCR, el 17 de octubre será aprovechado por la estructura oficialista para fidelizar parte del electorado peronista que este año se encontró con una amplia variedad de opciones.
Precisamente, sobre esa canasta de votos es donde yace la principal preocupación del Centro Cívico, ya que sería el costado sobre el cual más votos se habría contraído la proyección de cara al domingo siguiente. Es así, que la tradicional fecha no pudo ser pasada por alto.
El acto peronista de Provincias Unidas tendrá como sede el club Juniors de Córdoba capital. Allí, los principales referentes del Gobierno provincial volverán a ponerse la “pilcha peronista” para arengar a distintas organizaciones, entre ellas poderosos gremios, a acelerar la última semana de campaña con territorialidad máxima y traer la atención al cuadro local, cerrando la ventana de la compulsa nacional.
Lealtad en Defendamos Córdoba
Esa campaña de fidelización del voto peronista duro intentaría suturar la pérdida que el espacio estaría sufriendo en manos de la novedad: Defendamos Córdoba. Se trata del armado de la diputada Natalia de la Sota, quien se desprendió del oficialismo provincial para encarar una campaña con un tono mucho más crítico al Gobierno nacional de Javier Milei.
Para el trabajo de De la Sota, la canasta de votos peronistas de Córdoba sería el caudal principal. A diferencia de Schiaretti, quien pudo nutrirse de los “desilusionados” de Milei, la hija del ex gobernador José Manuel de la Sota optó por una identificación más partidaria e inclusive más cercana al discurso del PJ nacional a pesar de no tener injerencia directa en ese espacio.
Según sondeos recientes, el crecimiento de la propuesta de De la Sota ha sido sobresaliente. La expectativa estaría puesta en tomar un lugar en el podio y lograr la renovación de su banca en el Congreso, dejando abierta una atractiva proyección de cara a lo que viene.
Para su Día de la Lealtad, De la Sota viajará a la ciudad de Río Segundo, en una clara señal de interés por la lealtad de los intendentes del interior, que en muchos casos guardan cierto enojo con el Centro Cívico por la falta de recursos asignados.
Fuerza Patria también
Pero eso no será todo. El tercer acto peronista de Córdoba lo protagonizará Fuerza Patria, con su candidato Pablo Carro a la cabeza, en la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de mayo.
Este espacio tal vez ha sido el más perjudicado con el desprendimiento de De la Sota, quien eligió un tono enteramente crítico a Javier Milei y desplazó la opción del kirchnerismo del cuadro. Un lugar que hace años se encuentra en franco deterioro y que luchará por mantenerse con vida en una provincia donde hay un marcado sentimiento antikirchnerista todavía vigente.
De hecho, un posible buen desempeño de De la Sota en la legislativa podría abrir la puerta de una nueva versión del PJ nacional en Córdoba. A través del massismo, los contactos estarían dados y la estructura camporista cordobesa podría dejar de ser referencia para próximos períodos.
