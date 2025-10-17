Día de la Lealtad fracturado en Córdoba: Tres actos peronistas

Para el trabajo de De la Sota, la canasta de votos peronistas de Córdoba sería el caudal principal. A diferencia de Schiaretti, quien pudo nutrirse de los “desilusionados” de Milei, la hija del ex gobernador José Manuel de la Sota optó por una identificación más partidaria e inclusive más cercana al discurso del PJ nacional a pesar de no tener injerencia directa en ese espacio.

Según sondeos recientes, el crecimiento de la propuesta de De la Sota ha sido sobresaliente. La expectativa estaría puesta en tomar un lugar en el podio y lograr la renovación de su banca en el Congreso, dejando abierta una atractiva proyección de cara a lo que viene.

Para su Día de la Lealtad, De la Sota viajará a la ciudad de Río Segundo, en una clara señal de interés por la lealtad de los intendentes del interior, que en muchos casos guardan cierto enojo con el Centro Cívico por la falta de recursos asignados.

Natalia de la Sota 4P.jpg Natalia de la Sota tendría una elección competitiva.

Fuerza Patria también

Pero eso no será todo. El tercer acto peronista de Córdoba lo protagonizará Fuerza Patria, con su candidato Pablo Carro a la cabeza, en la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de mayo.

Este espacio tal vez ha sido el más perjudicado con el desprendimiento de De la Sota, quien eligió un tono enteramente crítico a Javier Milei y desplazó la opción del kirchnerismo del cuadro. Un lugar que hace años se encuentra en franco deterioro y que luchará por mantenerse con vida en una provincia donde hay un marcado sentimiento antikirchnerista todavía vigente.

De hecho, un posible buen desempeño de De la Sota en la legislativa podría abrir la puerta de una nueva versión del PJ nacional en Córdoba. A través del massismo, los contactos estarían dados y la estructura camporista cordobesa podría dejar de ser referencia para próximos períodos.

