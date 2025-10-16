urgente24
POLÍTICA Congreso > Milei > Esteban Trebucq

MILEI BROTADO CON TREBUCQ

"Un buen número sería un tercio del Congreso que me permita defender mis políticas"

Interrumpió Javier Milei varias veces al conductor de LN+ Esteban Trebucq: quedaron terceros en el rating de canales de noticias a las 21 horas.

16 de octubre de 2025 - 22:38
Javier Milei y Esteban Trebucq

Javier Milei y Esteban Trebucq

El presidente Milei dio detalles de la reforma laboral, el futuro del Congreso Nacional y el cargo que podría ocupar su asesor estrella Santiago Caputo.

El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el de ahora: hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. El kirchnerismo es una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo. Vienen de ganar la elección en circunstancias muy especiales, vamos a ver en la nacional.

“Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no sirven para proyectar“.

El gabinete, las reformas y su relación con Trump

“Santiago Caputo podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata".

Con respecto a su relacion con el presidente de USA señaló:

"Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se le da a los amigos”.

Las leyes son anacrónicas, tienen 70 años. Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal. En el nuevo régimen se van a sentar los trabajadores y las empresas. Si quieren seguir con el vigente lo pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que negocien las partes. Es importante porque permite que gente que está en el sector informal pueda pasar al formal.

Una pantalla fría, bajo rating

Según el rating por Views en YouTube, a las 21 horas, con el presidente en el aire en LN+, se imponía Todo Noticias (Jonatan Viale) con 56.647, luego C5N (Gustavo Sylvestre) con 48.319 y en el último peldaño del podio Esteban Trebucq con apenas 22.568 visitas.

