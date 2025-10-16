"Un buen número sería un tercio del Congreso que me permita defender mis políticas"

"Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se le da a los amigos”.

Las leyes son anacrónicas, tienen 70 años. Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal. En el nuevo régimen se van a sentar los trabajadores y las empresas. Si quieren seguir con el vigente lo pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que negocien las partes. Es importante porque permite que gente que está en el sector informal pueda pasar al formal.

¡SE PICÓ TODO EN LN+! FUERTE DEBATE ENTRE MILEI Y EL PELADO TREBUCQ SOBRE EL PERIODISMO OPERADOR



“ENSUCIAR ESTA MAL, LA MENTIRA ESTA MAL, QUE RARA LA BUENA FE DE LOS PERIODISTAS…”



“EL 85% DE LOS PERIODISTAS MIENTEN…” @JMilei pic.twitter.com/lXQlPFF0VN — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 17, 2025

Una pantalla fría, bajo rating

Según el rating por Views en YouTube, a las 21 horas, con el presidente en el aire en LN+, se imponía Todo Noticias (Jonatan Viale) con 56.647, luego C5N (Gustavo Sylvestre) con 48.319 y en el último peldaño del podio Esteban Trebucq con apenas 22.568 visitas.