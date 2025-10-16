El presidente Milei dio detalles de la reforma laboral, el futuro del Congreso Nacional y el cargo que podría ocupar su asesor estrella Santiago Caputo.
MILEI BROTADO CON TREBUCQ
"Un buen número sería un tercio del Congreso que me permita defender mis políticas"
Interrumpió Javier Milei varias veces al conductor de LN+ Esteban Trebucq: quedaron terceros en el rating de canales de noticias a las 21 horas.
“Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no sirven para proyectar“.
El gabinete, las reformas y su relación con Trump
“Santiago Caputo podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata".
Con respecto a su relacion con el presidente de USA señaló:
"Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se le da a los amigos”.
Una pantalla fría, bajo rating