La industria metalúrgica vive su peor momento en años y la paciencia se acaba

image La Unión Obrera Metalúrgica denunció que este jueves unos 40 trabajadores se vieron imposibilitados de ingresar a la empresa.

La UOM evalúa medidas de fuerza (miran de reojo audiencia clave)

Por su parte, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, aseguró que el sindicato evalúa profundizar las medidas de acción directa si la empresa no modifica su conducta de manera inmediata.

"La paciencia de los trabajadores tiene un límite. Vamos a defender los puestos de trabajo y el cumplimiento de la conciliación con todas las herramientas que sean necesarias", sostuvo.

La conciliación obligatoria, que fue renovada esta semana por el Ministerio de Trabajo, busca frenar los despidos y garantizar el diálogo entre las partes. Sin embargo, la denuncia de la UOM expone que la firma habría decidido actuar por fuera de ese contexto, manteniendo un escenario de alta conflictividad y malestar entre los trabajadores.

En ese marco, las partes fueron citadas a una audiencia clave que se celebrará el próximo jueves a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo provincial, con el objetivo de encauzar el conflicto y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Una empresa con historia

Metrofund, la marca con la que comercializa ejes de camión, mazas y tambores de frenos, entre otros repuestos, es una pyme familiar de 100 operarios, asentada en Prémoli al 2800 (Ovidio Lagos al 6700), fundada por José Giardina a comienzos de los '50.

La misma, abasteció a mercados en Chile, Uruguay y Paraguay, y plantas de ensamblaje argentinas de Massey Ferguson, Scania, y Mercedes Benz; también a fábricas de semirremolques como Randon en Brasil, y Hermann, Salto y Helvética.

Sector en crisis

El sector metalúrgico vive su peor momento en años. Despidos, suspensiones y fábricas paralizadas en toda la provincia exponen una crisis que se agrava día a día. En el sur santafesino la situación ya es dramática, y cada semana se suman nuevas empresas del interior. En medio del colapso, la bronca también crece hacia la administración de Maximiliano Pullaro.

El mapa industrial de Santa Fe muestra un escenario alarmante. A las plantas metalúrgicas del sur provincial que desde hace meses vienen reduciendo personal, se suman ahora decenas de empresas del centro y norte que también enfrentan caídas de producción, suspensiones y despidos.

El dato más contundente lo aportó la UOM de Rosario, que calculó que se perdieron más de 1.500 empleos en los últimos meses, una cifra que no se veía desde los peores años de la recesión.

La combinación de desplome del consumo, apertura indiscriminada de importaciones, aumento de tarifas y caída de la obra pública empujó a la industria santafesina a una pendiente que no parece tener piso. Según relevamientos de cámaras empresarias y sindicatos, en el 70% de los talleres y fábricas del sector metalmecánico se redujeron los turnos, y en más del 40% se registran suspensiones.

image La paciencia se acaba.

Más contenidos en Urgente24

A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe

La miniserie de 6 capítulos que no vas a querer pausar ni por un instante

Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos

Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"