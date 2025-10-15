¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos

Otros usuarios fueron más filosos. @daniTderiver lanzó una advertencia con tono sarcástico: "Espérate que Yamal comience a bajar de nivel y lesionarse seguido que se viene la Wanda Nara rosarina". La comparación con la empresaria y expareja de Mauro Icardi no fue casual. Es que el fantasma de las parejas mediáticas que, según algunos, influyen negativamente en la carrera de los futbolistas, siempre aparece en estos casos. Sin embargo, por ahora, todo indica que el joven delantero está en su mejor momento deportivo.

No obstante, la polémica también trajo elogios. @racinguismo__ cerró con una chicana: "Yo a Lamine lo admiro por lo que hace fuera de la cancha". Una frase que resume el interés que genera esta pareja más allá de sus logros profesionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1978471248083525831?t=g_omYkyzZLu3FzBu9ik_DA&s=03&partner=&hide_thread=false Nicki Nicole llevó a Lamine Yamal al entrenamiento del Barça y se quedó firmándole autógrafos a los hinchas... pic.twitter.com/qFnFGTgTeY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 15, 2025 Publicación en X de @AtaqueFutbolero.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

La película de 1 hora y 30 basada en un caso real que provoca escalofríos

¿MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja?: "Cobró una fortuna y no vuelve"

Las zapatillas a precio de outlet que nadie puede creer