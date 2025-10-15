¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos

Nicki Nicole no solamente canta sobre el amor, ahora lo vive en carne propia y lo hace con toda la actitud. La cantante argentina, de 25 años, protagonizó una escena que dejó a medio internet revolucionado este 15 de octubre, dado que llevó en su auto ni más ni menos que a Lamine Yamal, el crack del Barcelona de apenas 18 años, hasta el entrenamiento del club catalán.
Desde que se confirmó el romance a fines de agosto, la dupla música-fútbol generó una explosión mediática difícil de igualar. Dos meses después de aquel bombazo, la relación parece consolidarse con paso firme. Las imágenes que circularon por redes sociales muestran a Nicki Nicole al volante, en un rol de novia entregada, con Lamine en el asiento del acompañante.
Ahora bien, una vez que dejó a su pareja en destino, la intérprete de "Colocao" no arrancó el motor y salió disparada. Todo lo contrario. Se tomó su tiempo para hablar con los hinchas que la esperaban con ansias en las inmediaciones. Fotos, autógrafos, sonrisas. La argentina demostró que no le tiembla el pulso ante la popularidad que ganó en tierras catalanas, donde ahora es casi tan conocida como cualquier fichaje estrella del club.
El video del momento fue compartido por el usuario @AtaqueFutbolero en X y desató una catarata de reacciones. Los comentarios no se hicieron esperar y, como era de esperarse, el humor argentino apareció con todo su arsenal.
@ForistadeX no dudó en echarle presión a la cantante: "No afloje compañera Nicki, el mundial y la finalissima depende de su labor".
Otros usuarios fueron más filosos. @daniTderiver lanzó una advertencia con tono sarcástico: "Espérate que Yamal comience a bajar de nivel y lesionarse seguido que se viene la Wanda Nara rosarina". La comparación con la empresaria y expareja de Mauro Icardi no fue casual. Es que el fantasma de las parejas mediáticas que, según algunos, influyen negativamente en la carrera de los futbolistas, siempre aparece en estos casos. Sin embargo, por ahora, todo indica que el joven delantero está en su mejor momento deportivo.
No obstante, la polémica también trajo elogios. @racinguismo__ cerró con una chicana: "Yo a Lamine lo admiro por lo que hace fuera de la cancha". Una frase que resume el interés que genera esta pareja más allá de sus logros profesionales.
