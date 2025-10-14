La película de 1 hora y 30 basada en un caso real que provoca escalofríos

Y es que ese es el punto, la película te obliga a meterte en un lugar incómodo, a preguntarte cosas que preferirías no preguntarte sobre la naturaleza humana y hasta dónde puede llegar la maldad cuando se mezcla con el poder y el control absoluto. No es entretenimiento liviano ni algo que podés ver de fondo mientras hacés otra cosa. Es una propuesta cruda, dura, que te saca de tu zona de confort y te planta frente a una realidad que existió, que pasó de verdad.

Si estás buscando algo que te deje pensando, que te revuelva por dentro y te haga valorar lo que tenés, dale una oportunidad. Pero prepárate: "Atrapada en el sótano" no es una película de la que te olvidés fácilmente.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

UADE le declaró la guerra a las ojotas y tops, y los alumnos salieron con los tapones de punta

¿Reculó Beto Casella? América TV sigue a la espera, pero El Nueve no zafa del palito

La película que es imposible de predecir hasta el último minuto

¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes