Tenemos que ser completamente honestos. Hay producciones que te sacuden, te inquietan, te dejan pensando un rato. Pero "Atrapada en el sótano" es otra cosa. Esta película disponible en Apple TV no dura más de una hora y treinta minutos, sin embargo, su impacto es tan brutal que te va a costar sacártela de la retina por un largo tiempo.
"PERVERSA, RETORCIDA Y CRUEL"
La película de 1 hora y 30 basada en un caso real que provoca escalofríos
Con un elenco sólido y una trama inquietante, esta película de Apple TV reconstruye uno de los crímenes más impactantes de Europa.
La trama arranca con Sara, una chica llena de vida que cuenta los días para cumplir dieciocho años. Su gran sueño es simple pero desesperado: alejarse de una vez por todas de Don, su padre controlador y opresivo. Pero justo cuando parece que va a poder escapar, todo se desmorona. "Cuando su padre la encarcela en el sótano de su casa", revela la sinopsis oficial.
Elisabeth Röhm se encargó de la dirección, mientras que el elenco está encabezado por Judd Nelson, Stefanie Scott, Joely Fisher, Braxton Bjerken, Emily Topper, Emma Myers, Emily Hopper y Jake Nuttall, entre otros actores que le ponen el cuerpo a esta historia demoledora. Se estrenó en 2021 y está catalogada dentro del género suspenso y crimen, aunque la verdad, es de esas etiquetas que quedan cortas para describir con lo que te vas a encontrar.
Ahora bien, acá viene lo que realmente te pone la piel de gallina. Esta producción no es pura ficción. Está basada en hechos reales, y cuando te enterás de qué hechos estamos hablando, todo cobra otra dimensión. La historia que llevaron a la pantalla es la de Josef Fritzl, conocido mundialmente como "El Monstruo de Amstetten". Este hombre mantuvo a su propia hija encerrada en un sótano durante veinticuatro años. Sí, leíste bien, casi un cuarto de siglo. Fue un caso que conmocionó al mundo entero por lo siniestro, por lo inconcebible y por lo absolutamente inhumano de los hechos.
La película basada en el caso más siniestro de Austria
Los usuarios de FilmAffinity no se guardaron nada al momento de opinar. "Lo que te puede enganchar hasta el final es la historia por lo perversa, retorcida y cruel", escribió uno de ellos, capturando esa mezcla de horror y morbo que genera la trama. Otro espectador fue aún más directo en su desconcierto: "Es una verdadera locura como puede existir gente tan cruel y tan enferma, aquí es donde reside el atractivo del film, el ver cómo sucedieron los acontecimientos y ponerse en la piel de esa pobre chica y sus hijos".
Y es que ese es el punto, la película te obliga a meterte en un lugar incómodo, a preguntarte cosas que preferirías no preguntarte sobre la naturaleza humana y hasta dónde puede llegar la maldad cuando se mezcla con el poder y el control absoluto. No es entretenimiento liviano ni algo que podés ver de fondo mientras hacés otra cosa. Es una propuesta cruda, dura, que te saca de tu zona de confort y te planta frente a una realidad que existió, que pasó de verdad.
Si estás buscando algo que te deje pensando, que te revuelva por dentro y te haga valorar lo que tenés, dale una oportunidad. Pero prepárate: "Atrapada en el sótano" no es una película de la que te olvidés fácilmente.
