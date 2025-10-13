Hay veces que una película te agarra del cuello y no te suelta hasta que termina. "El hombre del sótano" es exactamente ese tipo de película. Con casi dos horas de tensión pura que te van a hacer dudar de aceptar cualquier propuesta que suene demasiado buena para ser verdad, esta producción está disponible en Disney+, y llegó en el año 2025.
"INQUIETANTE Y PERTURBADORA"
La película que es imposible de predecir hasta el último minuto
Cuando un simple acuerdo parece la solución a tus problemas, todo puede salir mal. Descubrí cómo se desarrolla todo en esta película en Disney+.
La historia arranca con Charles Blakey, interpretado por Corey Hawkins, en el peor momento de su vida. Sin trabajo, sin dinero y a punto de perder la casa familiar en Sag Harbor, un barrio afroamericano de Nueva York. Sin embargo, justo cuando todo parece perdido, aparece Anniston Bennet, un tipo misterioso que encarna Willem Dafoe con esa presencia magnética que solo él sabe construir. La propuesta suena simple, casi ridícula: alquílame tu sótano por el verano y te pago lo suficiente para que salgas de todas tus deudas. ¿Quién diría que no?
Bueno, Charles dice que sí. Y ahí empieza todo. Lo que parecía un salvavidas económico se transforma en una pesadilla donde el pasado, el presente y los demonios personales se mezclan hasta volverse indistinguibles. La directora Nadia Latif construye una atmósfera opresiva donde cada decisión del protagonista lo arrastra más profundo hacia un abismo del que parece imposible escapar. La raza, el trauma generacional y esa pregunta incómoda sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por dinero se entrelazan en una trama que no te da respiro.
El elenco acompaña con fuerza: Anna Diop, Jonathan Ajayi, Gershwyn Eustache Jnr y Pamela Nomvete rodean a Hawkins en esta danza macabra. Pero seamos honestos, Dafoe es quien se roba cada escena. Terry Staunton de Radio Times lo resumió perfecto: "Dafoe resulta especialmente cautivador, combinando encanto y escalofríos con una facilidad impresionante".
Willem Dafoe se roba la película con cada aparición
Asimismo, la crítica internacional no se quedó callada. Peter Bradshaw de The Guardian fue directo: "Es una experiencia inquietante y perturbadora". Y Danny Leigh de Financial Times subió la apuesta: "Los nervios se mantienen en tensión constante, pero la película también vibra con ideas. Demasiadas para una sola historia, dirán algunos, aunque desde mi perspectiva, mejor eso que muy pocas".
Con una hora y cincuenta y cuatro minutos de duración, "El hombre del sótano" no es para verla mientras revisás el celular. Exige atención, compromiso y ganas de meterte en una historia que va a ponerte los pelos de punta. Es cine que incomoda, que cuestiona y que, sobre todo, entretiene sin subestimar tu inteligencia. Así que, si estás buscando algo distinto, algo que te haga pensar mientras te mantiene al borde del asiento, esta es la próxima película que tenés que ver en Disney+.
