La película que es imposible de predecir hasta el último minuto

Con una hora y cincuenta y cuatro minutos de duración, "El hombre del sótano" no es para verla mientras revisás el celular. Exige atención, compromiso y ganas de meterte en una historia que va a ponerte los pelos de punta. Es cine que incomoda, que cuestiona y que, sobre todo, entretiene sin subestimar tu inteligencia. Así que, si estás buscando algo distinto, algo que te haga pensar mientras te mantiene al borde del asiento, esta es la próxima película que tenés que ver en Disney+.

