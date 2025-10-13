Tesla se recupera gracias a la inteligencia artificial y recomiendan comprar acciones

El renovado entusiasmo por la IA no es nuevo entre los inversionistas de Tesla, pero se intensificó luego de que la empresa lanzara su primer servicio de robotaxis con inteligencia artificial en Austin, Texas, en junio.

La compañía ya trabaja en su expansión a otras ciudades de Estados Unidos, lo que refuerza su narrativa como líder no solo en movilidad eléctrica, sino también en soluciones autónomas.

A diferencia de otras automotrices, Tesla entrena a sus coches con inteligencia artificial para que aprendan a conducir de forma autónoma, y también desarrolla robots para realizar tareas útiles mediante el mismo tipo de tecnología.

Tesla y el contexto económico esta semana

El rebote del lunes ocurrió después de una semana volátil. El viernes anterior, las acciones de Tesla habían caído un 5,1%, golpeadas por renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Las preocupaciones surgieron cuando China decidió restringir exportaciones de tierras raras, lo que provocó una reacción inmediata del presidente Donald Trump, quien advirtió sobre nuevos aranceles.

No obstante, Trump moderó el tono el domingo, escribiendo en Truth Social: “No se preocupen por China, todo estará bien”, y asegurando que el presidente Xi Jinping no busca una recesión.

Tesla no depende en gran medida de importaciones chinas, pero sí vende una parte significativa de sus vehículos en ese mercado. En el primer semestre de 2025, 263.000 unidades fueron vendidas en China, lo que representa cerca del 40% de sus ventas globales.

Valoraciones y expectativas sobre Tesla

A pesar de los desafíos comerciales, el mercado sigue apostando a la visión a largo plazo de Tesla. Las acciones han subido cerca de 90% en los últimos 12 meses, aunque su rendimiento en 2025 es más modesto, con un avance del 2% en lo que va del año.

Según FactSet, el 47% de los analistas recomienda actualmente “Comprar” acciones de Tesla, aunque ese porcentaje es inferior al promedio del 55% en el S&P 500. El precio objetivo promedio ronda los US$ 367, por debajo de su cotización actual, lo que refleja cierta cautela respecto a su valorización: las acciones se negocian hoy a unas 165 veces las ganancias estimadas para el próximo año, más del doble del múltiplo registrado hace un año.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Sin oxígeno, Javier Milei busca un respirador esta semana en la Casa Blanca