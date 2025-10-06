La primera película dirigida por inteligencia artificial ya tiene fecha de estreno

Los personajes digitales fueron desarrollados por su empresa Actor+, que usa la imagen y la personalidad de actores reales para dar vida a los avatares virtuales, una estrategia para darle una innovación tecnológica a los elementos humanos.

Sin embargo, la reacción de Hollywood fue inmediata y crítica. Algunos actores, como Emily Blunt, calificaron la propuesta de "aterradora", y muchos otros se preguntan si esta tecnología realmente expande la creatividad o si, en cambio, desembocaría en un reemplazo gradual de trabajos en la industria.

El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) ya había advertido en enero de 2025: "Queremos asegurarnos de que la IA no se use para reemplazar empleos o ahorrar costos, sino como herramienta creativa", un aviso que cobra más peso mientras el acuerdo actual con la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión) vence justo antes de su estreno previsto en febrero de 2026.

Actores, sindicatos y el impacto de la IA en la película

Recordemos que sobre un tema similar, SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores, condenó recientemente la aparición de Tilly Norwood, la primera actriz generada por IA que podría firmar contrato con una agencia. Justine Bateman, asesora de IA del sindicato, criticó las protecciones actuales y advirtió: "La mayoría de mis advertencias no fueron atendidas. Todo lo que se necesita para usar actores generados por IA es notificar a SAG".

image El Sindicato de Actores criticó el uso de actores generados por IA, advirtiendo sobre la debilidad de las protecciones actuales. La industria deberá negociar urgentemente cómo interactúa la IA con los contratos, los derechos y las funciones creativas humanas.

Esto deja claro que la industria está entrando en un terreno legal y creativo muy complicado, donde la DGA, SAG-AFTRA, WGA y AMPTP tendrán que negociar cómo interactúa la IA con contratos, derechos de autor y funciones tradicionales de los creativos humanos.

Embed If any actors are curious about what is in the 2023 agreement you ratified, the SAG permission to use AI objects like the "Tilly" thing below is on page 3. (Link to entire agreement below.)

I have highlighted that all the signatory studio needs to do it "notify SAG" that they're… https://t.co/eT4m8ubwKm pic.twitter.com/7i5is8wW7C — Justine Bateman (@JustineBateman) October 1, 2025

Mientras tanto, el público se prepara para ver un experimento que desafía los límites de lo que significa dirigir, actuar y contar historias en cine, y que podría redefinir la idea misma de "película dirigida" mucho antes de que existan reglas claras.

Hollywood, históricamente resistente al cambio, ahora tiene frente a sí un dilema tanto ético como de supervivencia laboral, y la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿puede un algoritmo reemplazar el instinto de un director, la sensibilidad de un guionista y la presencia de un actor?

