Hollywood no deja de sorprender, y esta vez el tema es que una inteligencia artificial tomó el lugar del director en una película, algo que hasta hace poco parecía imposible. La movida ya genera polémica entre los actores y los estudios, y todos se preguntan cómo afectará el cine que conocemos y si la creatividad humana corre algún riesgo real.
DE NO CREER
La primera película dirigida por inteligencia artificial ya tiene fecha de estreno
Después de la primera actriz creada por inteligencia artificial, Hollywood ahora tiene su primera directora IA y la polémica explota en la industria.
El cine del futuro: la primera película con director artificial
El productor italiano Andrea Iervolino, que tiene en su haber películas como Ferrari y Hasta el hueso, anunció The Sweet Idleness ( La dulce ociosidad en español), un filme que imagina un futuro donde solo el 1% de la humanidad trabaja, mientras que las máquinas se ocupan del resto, dejando a la mayoría de la población vivir en un ocio casi total.
Lo más llamativo es que, según Iervolino, la película fue dirigida por FellinAI, un programa que rinde homenaje al legendario Federico Fellini y que, según sus creadores, busca capturar "el lenguaje poético y onírico del gran cine europeo".
Iervolino sostiene que él actuó como "humano en el circuito", supervisando y orientando las decisiones creativas de la IA, y que el proyecto no busca reemplazar al cine tradicional, sino ofrecer un método alternativo de creación, un matiz que intenta suavizar la polémica sobre el reemplazo de trabajadores.
Los personajes digitales fueron desarrollados por su empresa Actor+, que usa la imagen y la personalidad de actores reales para dar vida a los avatares virtuales, una estrategia para darle una innovación tecnológica a los elementos humanos.
Sin embargo, la reacción de Hollywood fue inmediata y crítica. Algunos actores, como Emily Blunt, calificaron la propuesta de "aterradora", y muchos otros se preguntan si esta tecnología realmente expande la creatividad o si, en cambio, desembocaría en un reemplazo gradual de trabajos en la industria.
El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) ya había advertido en enero de 2025: "Queremos asegurarnos de que la IA no se use para reemplazar empleos o ahorrar costos, sino como herramienta creativa", un aviso que cobra más peso mientras el acuerdo actual con la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión) vence justo antes de su estreno previsto en febrero de 2026.
Actores, sindicatos y el impacto de la IA en la película
Recordemos que sobre un tema similar, SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores, condenó recientemente la aparición de Tilly Norwood, la primera actriz generada por IA que podría firmar contrato con una agencia. Justine Bateman, asesora de IA del sindicato, criticó las protecciones actuales y advirtió: "La mayoría de mis advertencias no fueron atendidas. Todo lo que se necesita para usar actores generados por IA es notificar a SAG".
Esto deja claro que la industria está entrando en un terreno legal y creativo muy complicado, donde la DGA, SAG-AFTRA, WGA y AMPTP tendrán que negociar cómo interactúa la IA con contratos, derechos de autor y funciones tradicionales de los creativos humanos.
Mientras tanto, el público se prepara para ver un experimento que desafía los límites de lo que significa dirigir, actuar y contar historias en cine, y que podría redefinir la idea misma de "película dirigida" mucho antes de que existan reglas claras.
Hollywood, históricamente resistente al cambio, ahora tiene frente a sí un dilema tanto ético como de supervivencia laboral, y la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿puede un algoritmo reemplazar el instinto de un director, la sensibilidad de un guionista y la presencia de un actor?
