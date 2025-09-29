Hollywood se rompe la cabeza: La primera actriz hecha con IA podría firmar contrato

Pero esto no es solo marketing: Van der Velden está en conversaciones con agencias de talento, que si se concretan, Tilly sería la primera intérprete digital en ser gestionada profesionalmente, un precedente que podría cambiar las reglas de contratación en Hollywood.

image La integración de IA permite reducir costos y tiempos de producción, mientras plantea nuevas formas de narrar historias sin reemplazar la creatividad humana.

Para Van der Velden, la propuesta es disruptiva, pero no por eso reemplaza a los actores de carne y hueso: "Como muchas formas de arte antes de ella, provoca conversación, y eso ya demuestra el poder de la creatividad".

Polémica y resistencia en Hollywood

En cuanto se hizo el anuncio de Tilly, varios actrices y actores famosos reaccionaron con indignación. Entre ellos, Melissa Barrera (Scream 5 y 6) escribió en Instagram Stories: "Espero que todos los actores representados por la agencia que haga esto, los dejen. Qué asco, lean la sala".

Por su parte, Mara Wilson (quien saltó a la fama por protagonizar Matilda) agregó: "¿Y las cientos de mujeres jóvenes cuyas caras se usaron para crearla? No podrían contratarlas a ellas?". Incluso algunos usuarios compararon la iniciativa con Terminator, anticipando un futuro donde la IA sustituye al actor humano.

Pero la cosa no terminó ahí: otros actores se sumaron a la crítica, como Nicholas Alexander Chavez, de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, que apuntó: "No es una actriz, de hecho, buen intento". Lukas Gage (que trabajó con una "chica robot" en Compañera perfecta) ironizó en Twitter: "¡Fue una pesadilla trabajar con ella!". Incluso la comediante Toni Collette respondió con una cadena de emojis de gritos, y Ralph Ineson compartió la noticia con un escueto "Váyanse a la mierda".

A todo esto, Van der Velden respondió aclarando que Norwood no busca reemplazar a nadie y destacó además que la IA es un nuevo pincel para contar historias, similar a cómo la animación, las marionetas o el CGI abrieron posibilidades sin quitar espacio a los actores reales.

image El anuncio de Tilly generó indignación en actores reales, que denuncian el uso de rostros humanos y cuestionan el impacto ético. Van der Velden la defiende como obra de arte.

El debate toca un punto sensible: las huelgas de 2023 dejaron claro que Hollywood debía regular el uso de la IA para proteger la imagen y la voz de los actores. Tilly Norwood llega justo cuando la industria experimenta con proyectos sintéticos para reducir los costos y los tiempos, pero los límites éticos y legales todavía están por definirse.

La pregunta que surge es inevitable: ¿es Tilly una nueva herramienta creativa o el principio de un cambio que podría poner en jaque la actuación humana?

