Andrea del Boca va por más: Qué planes tiene tras su absolución

La publicación de Andrea del Boca tras la absolución

Andrea del Boca si bien por el momento optó por no brindar declaraciones a la prensa, aprovechó las plataformas digitales para expresarse al respecto y expresó su felicidad por la decisión judicial que determinó su absolución.

“Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”, escribió en primera instancia en un mensaje que compartía a través de una storie de Instagram. “El TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN”, añadió.

Asimismo, luego les agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso que la tuvo implicada: “Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Ontivero y Schumacher por toda su ayuda”.

Además, también aprovechó para recordar a su padre y sumó: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.

