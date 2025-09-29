El jueves (25/09) la Justicia determinó absolver a Andrea del Boca y al total de los imputados acusados de supuesta defraudación al Estado por la producción de la novela Mamá Corazón, que si bien se grabó en 2015 jamás salió al aire en ningún canal de la televisión argentina.
NO SE DETIENE
Andrea del Boca va por más: Qué planes tiene tras su absolución
Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, habló luego de la resolución judicial e hizo público cuál es la intención de la actriz luego de ser absuelta.
Si bien la actriz optó por no brindar declaraciones a la prensa y manifestarse mediante las redes sociales, quien habló al respecto fue su abogado Juan Pablo Fioribello: "Se ha puesto el fin de una gran mentira que le arruinó prácticamente o intentaron arruinarle la vida y la carrera a una de las actrices más prestigiosas que tiene nuestro país".
En diálogo con el ciclo televisivo Puro show, el letrado aseguró: "Ya nadie más puede hablar, fue la Justicia la que investigó. Fue la Justicia la que determinó que no hubo delito, que no hubo falta y que Andrea del Boca actuó bien". Asimismo, consideró que su defendida fue víctima de la "grieta política".
No obstante, aprovechó la entrevista para adelantar cuáles son los planes de la artista luego de ser absuelta: "Ya empezaron a sonar teléfonos. Hay muchas propuestas que estaban pausadas. Yo creo que va a ser un lanzamiento muy grande de su carrera de acá en adelante porque ella está con muchísimas ganas de trabajar, de reinsertarse de vuelta".
La publicación de Andrea del Boca tras la absolución
Andrea del Boca si bien por el momento optó por no brindar declaraciones a la prensa, aprovechó las plataformas digitales para expresarse al respecto y expresó su felicidad por la decisión judicial que determinó su absolución.
“Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”, escribió en primera instancia en un mensaje que compartía a través de una storie de Instagram. “El TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN”, añadió.
Asimismo, luego les agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso que la tuvo implicada: “Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Ontivero y Schumacher por toda su ayuda”.
Además, también aprovechó para recordar a su padre y sumó: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza
iPhone estrena función que los usuarios estaban esperando a full
La estafa que se propaga rápidamente y deja a los usuarios en completa alerta
Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'
Delirante: Marcha por el Triple Crimen quema imágenes de Elon Musk, Zuckerberg y Pedro Rosemblat