Marcelo Tinelli confirmó esta semana su separación de Milett Figueroa y, aunque él habló de amor y respeto, el rumor de terceros en discordia ya corre fuerte en Perú. Ahí aseguran que alguien muy cercano al conductor podría haber alterado la relación, y los medios de ambos países no tardaron en prenderse al misterio que promete nuevos capítulos.
MUCHA CERCANÍA Y UN ALFAJOR
Milett Figueroa rompió el silencio sobre Tinelli mientras Perú apunta a una tercera
Esta semana, Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa y desde Perú ya apuntan a un misterio detrás del fin. ¿Qué pasó realmente entre ellos?
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: la separación que explotó en streaming
El anuncio de Marcelo Tinelli en su programa de streaming "Estamos de Paso" tomó a muchos por sorpresa, aunque el rumor ya circulaba desde hace meses. Frente a las cámaras, el conductor dijo: "Nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado".
Luego de esto, Milett Figueroa respondió con mesura: "Cerramos esta historia con mucho amor y estoy concentrada en el trabajo. Sé que mi respuesta no es funcional al show televisivo, pero prefiero hablar en otro momento". La modelo peruana, que llegó a Argentina para trabajar y no solo acompañar al conductor, desmintió con firmeza acusaciones de oportunismo y mala conducta en la productora LaFlia.
El escándalo mediático escaló rápidamente, al punto que panelistas y periodistas resaltaron supuestas actitudes de Milett en los realities, e incluso que habría priorizado los Premios Martín Fierro sobre grabaciones de la serie familiar de los Tinelli. Sin embargo, la modelo aclaró: "Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie. Me dijeron trepadora, oportunista. Ya conocí la fama y no es lo que me mueve".
Lo cierto es que la ruptura expuso tensiones acumuladas y dejó en evidencia que la relación ya había tenido fisuras que no se mostraron al público. Las redes e incluso los medios peruanos no tardaron en especular, señalando posibles terceros en discordia y aumentando el interés por quién podría ocupar ese rol.
¿Tercera en discordia? Los rumores que no paran
En ese contexto apareció Sabrina Rojas, actriz y conductora, como el nombre más mencionado en los rumores. Desde Perú, el periodista Agustín Rey afirmó que Rojas podría haber sido un factor clave en la separación: "Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida".
Rojas intentó despejar la tensión con humor y con algo de picante: "No soy ninguna tercera en discordia… Marcelo es hipnótico, obvio, pero lo veo como mi jefe". Sin embargo, durante el primer episodio de "Estamos de Paso", la interacción entre ambos (un desafío de comerse un alfajor de un bocado y comentarios picantes sobre las visitas de Momi Giardina al departamento de Tinelli) dejó en evidencia una química que no pasó desapercibida.
Medios peruanos como Magaly TV La Firme destacaron la cercanía entre el conductor y la actriz: "Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia. Se trata de Sabrina Rojas, actriz, modelo y conductora con trayectoria en el medio artístico argentino. Hoy comparte con Tinelli un podcast y otros espacios al aire".
Mientras, en Argentina, algunos panelistas interpretaron ciertos gestos como coqueteo velado. Sabrina, entre risas y evasivas, nunca dio un "no" rotundo ante una posible invitación futura: "No sé, no te puedo contestar ahora".
Más allá de los rumores, el espectáculo se sigue preparando para nuevos capítulos en este entramado con Tinelli, Milett, Sabrina y hasta medios peruanos, y mientras tanto, el misterio de los terceros en discordia sigue flotando en el aire, imposible de reducir a titulares simplistas.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La Gran Estafa (o el tiro en el pie): Milei sale de una y entra en otra
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos
El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes