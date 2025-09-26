Milett Figueroa rompió el silencio sobre Tinelli mientras Perú apunta a una tercera

El escándalo mediático escaló rápidamente, al punto que panelistas y periodistas resaltaron supuestas actitudes de Milett en los realities, e incluso que habría priorizado los Premios Martín Fierro sobre grabaciones de la serie familiar de los Tinelli. Sin embargo, la modelo aclaró: "Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie. Me dijeron trepadora, oportunista. Ya conocí la fama y no es lo que me mueve".

Embed EL DESCARGO DE MILETT FIGUEROA EN LAM



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/AeN39uTx6s — América TV (@AmericaTV) September 26, 2025

Lo cierto es que la ruptura expuso tensiones acumuladas y dejó en evidencia que la relación ya había tenido fisuras que no se mostraron al público. Las redes e incluso los medios peruanos no tardaron en especular, señalando posibles terceros en discordia y aumentando el interés por quién podría ocupar ese rol.

¿Tercera en discordia? Los rumores que no paran

En ese contexto apareció Sabrina Rojas, actriz y conductora, como el nombre más mencionado en los rumores. Desde Perú, el periodista Agustín Rey afirmó que Rojas podría haber sido un factor clave en la separación: "Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida".

Embed

Rojas intentó despejar la tensión con humor y con algo de picante: "No soy ninguna tercera en discordia… Marcelo es hipnótico, obvio, pero lo veo como mi jefe". Sin embargo, durante el primer episodio de "Estamos de Paso", la interacción entre ambos (un desafío de comerse un alfajor de un bocado y comentarios picantes sobre las visitas de Momi Giardina al departamento de Tinelli) dejó en evidencia una química que no pasó desapercibida.

image Sabrina Rojas aparece vinculada como posible tercera en discordia, aunque ella lo niega y mantiene distancia profesional. Su complicidad con Tinelli en el streaming alimenta especulaciones mediáticas tanto en Argentina como en Perú.

Medios peruanos como Magaly TV La Firme destacaron la cercanía entre el conductor y la actriz: "Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia. Se trata de Sabrina Rojas, actriz, modelo y conductora con trayectoria en el medio artístico argentino. Hoy comparte con Tinelli un podcast y otros espacios al aire".

Mientras, en Argentina, algunos panelistas interpretaron ciertos gestos como coqueteo velado. Sabrina, entre risas y evasivas, nunca dio un "no" rotundo ante una posible invitación futura: "No sé, no te puedo contestar ahora".

Más allá de los rumores, el espectáculo se sigue preparando para nuevos capítulos en este entramado con Tinelli, Milett, Sabrina y hasta medios peruanos, y mientras tanto, el misterio de los terceros en discordia sigue flotando en el aire, imposible de reducir a titulares simplistas.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La Gran Estafa (o el tiro en el pie): Milei sale de una y entra en otra

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes