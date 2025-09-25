urgente24
MEDIOS Marcelo Tinelli > audiencia > Milett Figueroa

NO VA MÁS

No pierde las mañas: Marcelo Tinelli usó el streaming para confirmar su separación

En reiteradas ocasiones Marcelo Tinelli desmintió los rumores de ruptura, sin embargo tras su debut aprovechó el aire para hacerlo público ante su audiencia.

25 de septiembre de 2025 - 08:43
Foto: Captura de video X 25/09/2025

Sin embargo, durante su segundo programa apeló al viejo manual y aprovechó el aire fresco para anunciar que está separado de Milett Figueroacon quien había iniciado una relación sentimental en 2023. Si bien en reiteradas ocasiones surgían versiones que indicaban que ya no estaban juntos, el conductor en más de una oportunidad lo negó rotundamente.

Esta vez no fue la excepción y en su programa expresó con seriedad ante los más de 50.000 viewers que por segundo día consecutivo lograron mantener la audiencia en lo más alto: "Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Así que, bueno, mandarle fundamentalmente un beso porque hemos llegado al final de una relación hermosa".

Llamativamente, quienes lo acompañana en la mesa tampoco se sorprendieron demasiado cuando se suponía que estaba diciendo una primicia. De todos modos, el reconocido comunicador repitió que si bien el cariño sigue intacto ya no están en pareja: "El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1971001484771983536&partner=&hide_thread=false


Marcelo Tinelli se siente cómodo en el streaming

Es preciso destacar que luego del primer programa de Estamos de paso la prensa fue en busca de Marcelo Tinelli que no se privó de hablar al respecto.

"Me sentí muy cómodo de arranque, me sentí muy cómodo en todo momento. Me sentí muy cómodo con mis compañeros y lo que estaba viendo", señaló el conductor.

Y añadió: "Tratamos de reírnos de nosotros mismos que era un poco el espíritu de todo esto. Acompañar a la gente y que nos acompañen a nosotros".

"Después de estar tanto tiempo sin estar haciendo un medio de comunicación y me parecen totalmente válidos todos. Me pareció bueno volver a estar junto a la gente. Yo vengo un poco a hacer lo que ya hacíamos, lo que hicimos siempre", indicó posteriormente.

