No pierde las mañas: Marcelo Tinelli usó el streaming para confirmar su separación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1971001484771983536&partner=&hide_thread=false El segundo programa de “Estamos De Paso” con Marcelo Tinelli en 52k por Carnaval. pic.twitter.com/DeaFiDBEOl — Real Time (@RealTimeRating) September 24, 2025



Marcelo Tinelli se siente cómodo en el streaming

Es preciso destacar que luego del primer programa de Estamos de paso la prensa fue en busca de Marcelo Tinelli que no se privó de hablar al respecto.

"Me sentí muy cómodo de arranque, me sentí muy cómodo en todo momento. Me sentí muy cómodo con mis compañeros y lo que estaba viendo", señaló el conductor.

Y añadió: "Tratamos de reírnos de nosotros mismos que era un poco el espíritu de todo esto. Acompañar a la gente y que nos acompañen a nosotros".

"Después de estar tanto tiempo sin estar haciendo un medio de comunicación y me parecen totalmente válidos todos. Me pareció bueno volver a estar junto a la gente. Yo vengo un poco a hacer lo que ya hacíamos, lo que hicimos siempre", indicó posteriormente.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo