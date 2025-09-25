Además de las suspensiones, Mirgor, la empresa de los Caputo, sigue con despidos y suma 120 en 3 meses

Según la local 'Radio Fueguina', la empresa no ha emitido declaraciones públicas, pero la preocupación crece entre los empleados y en el ámbito sindical.

Los recortes escalonados y las salidas acordadas mantienen en alerta a la industria electrónica fueguina, reflejando un ajuste sostenido que afecta directamente a la comunidad laboral de Río Grande.

