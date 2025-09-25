La colombiana GeoPark vuelve a Vaca Muerta con la compra de dos bloques a Pluspetrol

El cierre de la transacción está previsto antes de fin de 2025, sujeto a la aprobación del decreto provincial que ratifique los acuerdos firmados.

Los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste cuentan con una producción actual de entre 1.700 y 2.000 barriles día que planean elevar a 20.000 barriles para el 2028 con una inversión que rondaría entre 500 y 600 millones de dólares en estos tres años.

Para eso, el plan de desarrollo contempla perforar de 50 a 55 pozos adicionales en 15 pads y construir una nueva facilidad central de procesamiento y un oleoducto que conectará ambos bloques, dado que las instalaciones actuales apenas podrían procesar un máximo de 6.000 barriles día.

image GeoPark recibió hoy de manos del gobernador de Neuquén, el decreto por medio del cual se ratifica su desembarco en Vaca Muerta como titular de dos concesiones para la explotación no convencional.

Los cálculos indican que las áreas cuentan con 11,4 millones de barriles de reservas netas 1P, 25,8 millones de reservas netas 2P y 45,3 millones de reservas netas 3P, lo cual implicaría una contribución al EBITDA Ajustado Bruto de la compañía de entre 300 y 350 millones de dólares.

GeoPark había intentado ingresar a Vaca Muerta

La petrolera regresa de esta forma a Argentina, tras dejar el país al vender sus activos del convencional hace un par de años, pero con el foco puesto en Vaca Muerta, en donde tuvo un fallido desembarco que, lejos de frenarlos, los busco a redoblar la apuesta.

En concreto, la petrolera colombiana había sellado un acuerdo en mayo del 2024 con Phoenix Global Resources (PGR) para adquirir el 50% de los bloques de Río Negro, Confluencia Sur y Norte, y el 45% de los de Neuquén, Mata Mora Norte y Sur, con un desembolso de 320 millones de dólares.

Sin embargo, el pasado 14 de mayo, Phoenix anunció que decidió dejar sin efecto la alianza, aprovechando una cláusula que así lo permitía si pasado un año el acuerdo no se perfeccionaba. Un punto al que se llegó tras no lograr la aprobación de los cambios de parte de Neuquén.

Ahora, el desembarco final en Vaca Muerta se da a pocos días de que la petrolera realizara un fuerte giro de fondos a su sede argentina, por más de 100 millones de dólares, bajo la modalidad de aporte de capitalización.

