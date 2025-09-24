Ángel de Brito reveló el pedido que le hizo Nancy Pazos y la destruyó

El inesperado halago de Claudio Villarruel a Ángel de Brito

El histórico productor Claudio Villarruel confesó que mira LAM y explicó por qué Ángel de Brito en la actualidad es el referente del periodismo de espectáculos en la Argentina.

En diálogo con Radio Rivadavia, explicó que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo".

"La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", consideró.

Es preciso destacar que el programa de espectáculos que dio inicio en El Trece y luego desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.

