En la actualidad Nancy Pazos está en el centro de varias polémicas, sobre todo por su duro cruce con Mariana Brey en el programa A la Barbarossacomo también así por sus entredichos con Roberto Funes Ugarte, y en esta ocasión que se sumó a la lista fue Ángel de Brito.
"EL GRAN PAYASO DE ESTE CIRCO"
Ángel de Brito reveló el pedido que le hizo Nancy Pazos y la destruyó
Tras sus cruces con Mariana Brey y Roberto Funes Ugarte, la periodista fue ninguneada por Ángel de Brito que leyo el inesperado mensaje que recibió de su parte.
En primera instancia apuntó contra el nivel de audiencia que tiene su colega en el programa Inteligencia Artificial que conduce por la pantalla de C5N luego de que el movilero de Los Profesionale de Siempre que lo entrevistó, le contara que la periodista le pidió que mirara las planillas del raiting: "Yo veo las mías que son fabulosas, no las de ella que son pésimas".
Asimismo, posteriormente arremetió y mostró el mensaje que le había enviado su colega por el Día de la Primavera en el que le pidió que la ayude a "recuperar seguidores" de la cuenta social X luego de que haya perdido su cuenta y le pidió: "De paso, seguime". "Yo la quiero mucho a Nancy. Me parece un gran personaje de este circo en el que estamos todos. El gran payaso de este circo es Nancy. Todos los días está buscando algo para ser nota, obviamente", disparó el conductor.
Por otro lado, le preguntaron sobre su ausencia en los Martín Fierro 2025 y aprovechó para apuntar nuevamente: "Debe ser porque no está nominada y debiera estar nominada Nancy Pazos. Mejor que no venga, así no la tengo que saludar".
El inesperado halago de Claudio Villarruel a Ángel de Brito
El histórico productor Claudio Villarruel confesó que mira LAM y explicó por qué Ángel de Brito en la actualidad es el referente del periodismo de espectáculos en la Argentina.
En diálogo con Radio Rivadavia, explicó que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo".
"La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", consideró.
Es preciso destacar que el programa de espectáculos que dio inicio en El Trece y luego desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.
