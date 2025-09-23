La segunda edición del BanksWeek comenzó el 22 de septiembre, y Banco Provincia ya se adelanta a la competencia ofreciendo a través de su portal de ventas online una promoción que enloquece a más de un cliente.
Banco se pone la 10 y arrasa con una avalancha de cuotas: Qué productos abarca
Hasta el domingo 28 de septiembre, este banco ofrece promociones exclusivas con cuotas sin interés y productos de tecnología, moda, deportes, hogar y más.
Diseñada para dinamizar el sector del e-commerce nacional, esta iniciativa constituye una alianza entre las principales entidades bancarias del país. Y la institución bonaerense es una de ellas.
Provincia Compras, la plataforma digital de la banca pública, emerge como protagonista indiscutido de esta segunda entrega con una propuesta que deja sin aliento: hasta 18 cuotas sin interés para que los usuarios puedan acceder a productos que antes parecían inalcanzables. Esta oferta, que arrancó a regir el lunes 22 de septiembre, mantendrá su vigencia hasta el miércoles 24 inclusive, creando una oportunidad para aprovechar estos beneficios excepcionales.
Sin embargo, la estrategia del portal provincial no se detiene allí. Una vez concluida la etapa inicial de máximo financiamiento, la promoción experimentará un cambio leve. Es decir, que, desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, los compradores podrán continuar disfrutando de facilidades de pago extendidas, aunque en esta ocasión el tope se establecerá en 12 cuotas sin interés.
Banco Provincia combina descuentos, envíos gratis y cuotas sin interés
El universo de productos disponibles en esta mega promoción abarca prácticamente todos los sectores del consumo moderno. Tecnología de vanguardia, electrodomésticos de última generación, moda, artículos de belleza, equipamiento deportivo y elementos para el hogar conforman un catálogo diversificado que satisface las necesidades más variadas del consumidor argentino actual.
No obstante, las ventajas no culminan en el financiamiento extendido. La plataforma complementa su oferta con descuentos especiales y envíos gratuitos en productos específicos, creando un ecosistema de beneficios múltiples que maximiza el valor percibido por el cliente.
Ahora bien, para disfrutar de estos beneficios, los interesados deberán dirigirse exclusivamente a www.provinciacompras.com.ar y completar sus transacciones utilizando tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia.
Qué pide Banco Provincia para disfrutar de este beneficio
La institución financiera solicita lo siguiente:
- Ser cliente de la entidad: El primer paso es mantener una relación bancaria activa con la institución.
- Contar con el instrumento de pago adecuado: Aunque es posible utilizar tarjeta de débito para algunas transacciones, el acceso a las 18 cuotas sin interés requiere exclusivamente tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad.
- Solicitar la tarjeta de crédito: Aquellos que aún no posean este producto financiero pueden tramitarla directamente desde la plataforma, completando el formulario de presolicitud correspondiente. Un representante comercial se contactará posteriormente para finalizar el proceso.
- Registro en la plataforma: Asimismo, será necesario crear una cuenta de usuario en "Provincia Compras" con contraseña personal secreta, confidencial e intransferible, asegurando la protección en cada transacción.
La cuenta regresiva ha comenzado, y todo indica que esta segunda edición superará ampliamente los resultados de su predecesora.
