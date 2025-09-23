Banco se pone la 10 y arrasa con una avalancha de cuotas: Qué productos abarca

No obstante, las ventajas no culminan en el financiamiento extendido. La plataforma complementa su oferta con descuentos especiales y envíos gratuitos en productos específicos, creando un ecosistema de beneficios múltiples que maximiza el valor percibido por el cliente.

Ahora bien, para disfrutar de estos beneficios, los interesados deberán dirigirse exclusivamente a www.provinciacompras.com.ar y completar sus transacciones utilizando tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/1969145725599592686&partner=&hide_thread=false ¡Llega la Banks Week con hasta 18 cuotas sin interés en Provincia Compras!



Del 22 al 24 de septiembre podés llevarte lo que quieras, con hasta 60% de descuento en productos seleccionados.



https://t.co/RVfVsCBndf pic.twitter.com/3sab7kSQZY — Banco Provincia (@bancoprovincia) September 19, 2025 Publicación en X de @bancoprovincia.

Qué pide Banco Provincia para disfrutar de este beneficio

La institución financiera solicita lo siguiente:

Ser cliente de la entidad : El primer paso es mantener una relación bancaria activa con la institución.

: El primer paso es mantener una relación bancaria activa con la institución. Contar con el instrumento de pago adecuado : Aunque es posible utilizar tarjeta de débito para algunas transacciones, el acceso a las 18 cuotas sin interés requiere exclusivamente tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad.

: Aunque es posible utilizar tarjeta de débito para algunas transacciones, el acceso a las 18 cuotas sin interés requiere exclusivamente Visa o MasterCard emitida por la entidad. Solicitar la tarjeta de crédito : Aquellos que aún no posean este producto financiero pueden tramitarla directamente desde la plataforma, completando el formulario de presolicitud correspondiente. Un representante comercial se contactará posteriormente para finalizar el proceso.

: Aquellos que aún no posean este producto financiero pueden tramitarla directamente desde la plataforma, completando el formulario de presolicitud correspondiente. Un representante comercial se contactará posteriormente para finalizar el proceso. Registro en la plataforma: Asimismo, será necesario crear una cuenta de usuario en "Provincia Compras" con contraseña personal secreta, confidencial e intransferible, asegurando la protección en cada transacción.

La cuenta regresiva ha comenzado, y todo indica que esta segunda edición superará ampliamente los resultados de su predecesora.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La escalofriante película de 1 hora y 50 que explota en reproducciones

El legendario bodegón con platos gigantes al que todos hacen fila para entrar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo