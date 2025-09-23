El legendario bodegón con platos gigantes al que todos hacen fila para entrar

Otro habitué, Jorge Díaz, se detuvo en algunos detalles que marcan la diferencia: "Las empanadas de mondongo, muy ricas y abundantes. Revuelto de gramajo, espectacular. Nos recibieron con una copa de sopa, una linda sorpresa. La amabilidad del servicio es para destacar y dan ganas de volver para probar otros platos. La carta es variada".

A su vez, Javier Terranova no dudó en elevar aún más la vara: "El mejor bodegón de Parque Chacabuco, la comida un 10, la tortilla y buñuelos los mejores del planeta".

Opiniones que reflejan una constante: la sensación de estar en un espacio donde la generosidad de las porciones se complementa con un servicio que invita a regresar.

Embed - Mondongo & Coliflor on Instagram: "Domingo 22 y domingo 29 de diciembre abrimos para almorzar y ¡cenar! Los esperamos en la cantina del barrio más lindo. Del Barco Centenera 1698. Parque Chacabuco. #mondongoycoliflor #buenosaires #bodegon #comida #parrilla" View this post on Instagram A post shared by Mondongo & Coliflor (@mondongoycoliflor) Publicación en Instagram de mondongoycoliflor.

En simples palabras, "Mondongo y Coliflor" no solo reafirma la vigencia del bodegón como refugio gastronómico, sino que lo actualiza con una propuesta cuidada. Una opción para tener en cuenta cuando se busca comer bien, con porciones generosas y en un ambiente que te haga sentir como en casa.

