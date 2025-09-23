El legendario bodegón con platos gigantes al que todos hacen fila para entrar

Los bodegones tienen ese, no sé qué, que cuesta explicar, pero se percibe apenas uno cruza la puerta. Platos abundantes, sabores familiares y un clima que remite a la mesa de la infancia. En ese universo, "Mondongo y Coliflor" se ganó un lugar propio en Parque Chacabuco, con una propuesta que combina tradición, precios accesibles y una calidez que los comensales destacan en cada reseña.
Ubicado en Del Barco Centenera 1698, este bodegón funciona de martes a sábados entre las 9:00 y las 23:30 hs, mientras que los domingos, permanece abierto hasta las 16:00. Ahora bien, "Mondongo y Coliflor", no es un simple restaurante de barrio: con su lema "La belleza está en el sabor", busca rescatar la esencia de la cocina casera, esa que conquista tanto a vecinos como a visitantes que llegan con ganas de comer bien sin gastar una fortuna.
La carta ofrece variedad, pero uno de sus mayores atractivos es el menú del día. Disponible de martes a viernes por $13.500, incluye plato principal, postre y bebida. Y la particularidad es que, rota semana a semana, evitando la monotonía y permitiendo probar desde pastas elaboradas hasta carnes, guisos, milanesas y clásicos que nunca fallan como la tortilla de papas o el pollo a la provenzal.
En tiempos donde la relación precio-calidad se volvió un punto clave, esta modalidad resulta más que tentadora.
Opiniones destacan la calidad y porciones de este bodegón
La experiencia de quienes ya se sentaron a la mesa de "Mondongo y Coliflor" ayuda a entender por qué logró consolidarse con 4,2 estrellas en Google. Luis Staghezza resumió su paso de manera contundente: "De lujo. Tanto la comida como la atención súper trabajado. Porciones grandes, rico y buenos precios. La atención muy cálida y amena".
Otro habitué, Jorge Díaz, se detuvo en algunos detalles que marcan la diferencia: "Las empanadas de mondongo, muy ricas y abundantes. Revuelto de gramajo, espectacular. Nos recibieron con una copa de sopa, una linda sorpresa. La amabilidad del servicio es para destacar y dan ganas de volver para probar otros platos. La carta es variada".
A su vez, Javier Terranova no dudó en elevar aún más la vara: "El mejor bodegón de Parque Chacabuco, la comida un 10, la tortilla y buñuelos los mejores del planeta".
Opiniones que reflejan una constante: la sensación de estar en un espacio donde la generosidad de las porciones se complementa con un servicio que invita a regresar.
En simples palabras, "Mondongo y Coliflor" no solo reafirma la vigencia del bodegón como refugio gastronómico, sino que lo actualiza con una propuesta cuidada. Una opción para tener en cuenta cuando se busca comer bien, con porciones generosas y en un ambiente que te haga sentir como en casa.
