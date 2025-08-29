Ir a un bodegón es una experiencia espectacular ya que los platos son muy abundantes y caseros. Las milanesas son muy pedidas y este lugar de Buenos Aires tiene unas gigantes ideales para compartir y que se cortan con cuchara. Una delicia imperdible.
RIQUÍSIMO
El bodegón de Buenos Aires con las mejores milanesas gigantes que todos visitan
Este bodegón de Buenos Aires es furor por sus milanesas XXL de distintos sabores y muchísimas cosas realmente ricas. No te lo podés perder.
Este bodegón tiene varias sucursales en Buenos Aires y su puntaje en Google Maps es muy bueno. Sin duda saben muy bien lo que hacen y deleitan a sus comensales con una gastronomía bien argentina que deja a todos con ganas de volver una y otra vez.
El bodegón exquisito de Buenos Aires con milanesas XXL
Si sos un fanático de las milanesas de bodegón con papas fritas entonces tenés que visitar El Antojo. Un restaurante clásico, sin demasiada elegancia pero con las porciones más abundantes que vas a probar. Es ideal para ir con familia o amigos y combinar diferentes sabores.
En este lugar, que fue galardonado en varias oportunidades como el que tiene la mejor milanesa de Buenos Aires, vas a encontrarte con una carne muy tierna y muchísimos toppings arriba. Tenés la clásica napolitana, a caballo y otras más especiales como cheddar y panceta y demás combinaciones letales.
La carne se corta apenas con cuchara, es deliciosa y las papas fritas son muy abundantes. Ideal para compartir entre tres o cuatro personas y volver una y otra vez. Algunas de sus variedades más pedidas con la especial, de la casa, americana, porteña, calabresa, picantojo, napolitana y cuatro quesos.
Hoy en día El Antojo cuenta con sucursales en Núñez, Caballito y Villa del Parque. Ideal para quienes vienen desde zona sur o bien aquellos que están en zona norte, con puntos clave para que todos puedan probar sus increíbles milanesas.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Vuelos de Ezeiza a China: Una aerolínea acelera para reconectar Argentina con Asia
El nuevo hotel que abrirá en Bariloche tras inversión millonaria
Travel Sale: Furor por paquetes para viajar dentro de Argentina