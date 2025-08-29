El bodegón de Buenos Aires con las mejores milanesas gigantes que todos visitan

La carne se corta apenas con cuchara, es deliciosa y las papas fritas son muy abundantes. Ideal para compartir entre tres o cuatro personas y volver una y otra vez. Algunas de sus variedades más pedidas con la especial, de la casa, americana, porteña, calabresa, picantojo, napolitana y cuatro quesos.

Hoy en día El Antojo cuenta con sucursales en Núñez, Caballito y Villa del Parque. Ideal para quienes vienen desde zona sur o bien aquellos que están en zona norte, con puntos clave para que todos puedan probar sus increíbles milanesas.

