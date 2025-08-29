CÓRDOBA. El recorrido federal de Juan Schiaretti tuvo ayer una nueva parada en Corrientes. El cordobés y candidato a diputado por Provincias Unidas se mostró junto a Gustavo Valdez y marcó un fuerte contraste con la inestabilidad exhibida en las últimas semanas entre los principales polos políticos, tanto en el gobierno de Javier Milei como en el kirchnerismo, algo que le resultó especialmente útil para instalarse como la oferta electoral “del centro”.
PROVINCIAS UNIDAS
En Corrientes, Juan Schiaretti se capitaliza en medio de los piedrazos a Javier Milei
El cordobés Juan Schiaretti se mostró con Gustavo Valdéz en la previa de las elecciones en Corrientes. Mientras, los extremos se muestran inestables.
En ese sentido, el viaje de Schiaretti a Corrientes para el cierre de campaña del oficialismo se explicó como una señal de apoyo concreto a un gobernador que terminaría integrado al armado de Provincias Unidas. Luego de negociaciones largas con La Libertad Avanza, el actual mandatario correntino Valdez se decidió por sostener su oferta y así quedó en condiciones de unirse a la propuesta que mantienen gobernadores como Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Claudio Vidal y Carlos Sadir.
Si bien Valdez no podrá reelegir como gobernador, la apuesta a la sucesión quedó en manos de su hermano Juan Pablo. La competencia sería directa con La Libertad Avanza, lo que creó un escenario que cerró como ideal para los gobernadores unidos, entre ellos el ex mandatario cordobés Schiaretti, quienes intentan unir la solidez de sus construcciones locales con vistas al 2027.
Juan Schiaretti y los piedrazos a Javier Milei
En caso de que la apuesta en Corrientes tenga un resultado positivo para el oficialismo, Schiaretti habría obtenido la primera foto importante de campaña de cara octubre. El cordobés encabezará la lista del oficialismo provincial en Córdoba a sabiendas de que su principal competencia será el oficialismo nacional, espacio que intentará nacionalizar la elección y sacarlo de su hábitat natural.
En Córdoba, las proyecciones estiman una elección de tres tercios, con la competencia principal centrada entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Cabe recordar que se trata de un distrito con alto nivel de aceptación tanto para Juan Schiaretti como para Javier Milei, siendo que este último obtuvo más del 70% de los votos durante el balotaje de 2023 en ese distrito.
Consciente de ello, el “gringo” buscaría apalancarse no solo en la gestión que lleva adelante su sucesor Martín Llaryora, sino también en las de sus aliados extra provinciales. De allí surgiría el volumen necesario para que la lista de Provincias Unidas tenga no solo el acompañamiento del armado nativo del Gobierno cordobés, sino también la suma de dirigentes de otros partidos acercados por otros gobernadores, como el caso de Maximiliano Pullaro con la UCR o Ignacio Torres con el PRO quienes entablaron líneas de diálogo entre intendentes cordobeses de sus partidos con el oficialismo provincial.
Pensando en 2027
A pesar de su candidatura para octubre, la intención de Schiaretti sería llegar a 2027 con la gimnasia necesaria para encarar una candidatura a la presidencia. Sería la segunda de su carrera política y llegaría con una oferta que parece crecer en la demanda de los electores, que en los últimos meses exhibieron cierto hartazgo de las posiciones extremas a las que aclamaron en periodos anteriores.
En ese sentido, el viaje a Corrientes derivó en un rumor que se dejó correr entre los armadores. Tanto Schiaretti como Gustavo Valdez no tendrán obligaciones ejecutivas dentro de dos años y tendrían libertad para encarar sendas candidaturas.
Más noticias en Urgente24:
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores
Septiembre ardiente: Los aumentos que van a golpear el bolsillo
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
La impresionante cantidad de dinero que lavaron chinos y narcos en Estados Unidos