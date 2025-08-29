En Corrientes, Juan Schiaretti se capitaliza en medio de los piedrazos a Javier Milei

En Córdoba, las proyecciones estiman una elección de tres tercios, con la competencia principal centrada entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Cabe recordar que se trata de un distrito con alto nivel de aceptación tanto para Juan Schiaretti como para Javier Milei, siendo que este último obtuvo más del 70% de los votos durante el balotaje de 2023 en ese distrito.

Consciente de ello, el “gringo” buscaría apalancarse no solo en la gestión que lleva adelante su sucesor Martín Llaryora, sino también en las de sus aliados extra provinciales. De allí surgiría el volumen necesario para que la lista de Provincias Unidas tenga no solo el acompañamiento del armado nativo del Gobierno cordobés, sino también la suma de dirigentes de otros partidos acercados por otros gobernadores, como el caso de Maximiliano Pullaro con la UCR o Ignacio Torres con el PRO quienes entablaron líneas de diálogo entre intendentes cordobeses de sus partidos con el oficialismo provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1961396068077261032&partner=&hide_thread=false ¡Gracias, Corrientes!



Un día productivo y lleno de energía fortaleciendo Provincias Unidas.



Una alegría poder compartir ideas sobre este proyecto colectivo con Juan Pablo Valdés, candidato a gobernador de Corrientes; Néstor Poccard, candidato a vicegobernador; Gustavo Valdés,… pic.twitter.com/K0jBr9jpy3 — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 29, 2025

Pensando en 2027

A pesar de su candidatura para octubre, la intención de Schiaretti sería llegar a 2027 con la gimnasia necesaria para encarar una candidatura a la presidencia. Sería la segunda de su carrera política y llegaría con una oferta que parece crecer en la demanda de los electores, que en los últimos meses exhibieron cierto hartazgo de las posiciones extremas a las que aclamaron en periodos anteriores.

En ese sentido, el viaje a Corrientes derivó en un rumor que se dejó correr entre los armadores. Tanto Schiaretti como Gustavo Valdez no tendrán obligaciones ejecutivas dentro de dos años y tendrían libertad para encarar sendas candidaturas.

Schiaretti Debate P.jpg Juan Schiaretti en el Debate 2023.

