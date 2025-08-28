urgente24
Corrientes > Juan Schiaretti > Córdoba

ELECCIONES 2025

Agitada tarde en Corrientes, el domingo vota gobernador

Juan Schiaretti, se reunió con Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro en Corrientes. Cierre de campaña con dificultades para LLA.

28 de agosto de 2025 - 19:16
&nbsp;Domingo 3&nbsp; Corrientes vota

 Domingo 3  Corrientes vota

El candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti(Provincias Unidas) llegó en el mediodía del jueves (28/08) a Corrientes, donde fue recibido en la casa de Gobierno por el mandatario local Gustavo Valdés. Luego se integraron al dialogo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el senador nacional Carlos Camau Espínola y otros funcionarios.

image
Reunión a pleno de gobernadores y candidatos

Reunión a pleno de gobernadores y candidatos

Schiaretti acompañó el cierre de campaña de Vamos Corrientes

Seguir leyendo

El candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas, y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, participó del acto de cierre de campaña de la fórmula oficialista Vamos Corrientes, integrada por Juan Pablo Valdés (UCR) –actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés– y Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que busca renovar su mandato.

En su mensaje, Schiaretti valoró la gestión de Gustavo Valdés:

Corrientes tiene un gran gobernador quien, pese a la falta de apoyo nacional, mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social y llevó adelante obras estratégicas como el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación de los esteros del Iberá y, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Son iniciativas que garantizan progreso y desarrollo para la provincia Corrientes tiene un gran gobernador quien, pese a la falta de apoyo nacional, mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social y llevó adelante obras estratégicas como el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación de los esteros del Iberá y, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Son iniciativas que garantizan progreso y desarrollo para la provincia

El exgobernador cordobés también remarcó la necesidad de fortalecer la unión del interior productivo:

Es la hora del interior, de reforzar la red interprovincial y defender el federalismo frente al centralismo porteño Es la hora del interior, de reforzar la red interprovincial y defender el federalismo frente al centralismo porteño

Qué se vota en Corrientes

El domingo, los correntinos elegirán nuevo gobernador. El radical Gustavo Valdés no podrá buscar la reelección. También votarán cinco senadores locales y 18 diputados, intendentes y concejales en 73 municipios.

Aunque se inscribieron siete sellos para competir, solo cuatro tienen posibilidades concretas de alcanzar el triunfo. Vale recordar que el sistema incluye balotaje. En caso de que el ganador no supere el 40% no le gane a su perseguidor por 10 puntos o más, habrá segunda vuelta.

Principales candidatos

El oficialismo local se presentará como Vamos Corrientes, con Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador al frente

El principal adversario será el peronista Martín "Tincho" Ascúa, alcalde de Paso de los Libres. Ascúa anotó al frente Limpiar Corrientes y cuenta con el respaldo del PJ. Es uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza (LLA), tendrá candidato propio: Lisandro Almirón. El diputado nacional cuenta con el respaldo de la Casa Rosada. De hecho, Karina Milei y Martín Menem viajaron al distrito para apuntalarlo durante la campaña. Por separado publicamos incidentes en la caravana e LLA

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES