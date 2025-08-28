Agitada tarde en Corrientes, el domingo vota gobernador

Corrientes tiene un gran gobernador quien, pese a la falta de apoyo nacional, mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social y llevó adelante obras estratégicas como el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación de los esteros del Iberá y, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Son iniciativas que garantizan progreso y desarrollo para la provincia Corrientes tiene un gran gobernador quien, pese a la falta de apoyo nacional, mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social y llevó adelante obras estratégicas como el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación de los esteros del Iberá y, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Son iniciativas que garantizan progreso y desarrollo para la provincia

El exgobernador cordobés también remarcó la necesidad de fortalecer la unión del interior productivo:

Es la hora del interior, de reforzar la red interprovincial y defender el federalismo frente al centralismo porteño Es la hora del interior, de reforzar la red interprovincial y defender el federalismo frente al centralismo porteño

Qué se vota en Corrientes

El domingo, los correntinos elegirán nuevo gobernador. El radical Gustavo Valdés no podrá buscar la reelección. También votarán cinco senadores locales y 18 diputados, intendentes y concejales en 73 municipios.

Aunque se inscribieron siete sellos para competir, solo cuatro tienen posibilidades concretas de alcanzar el triunfo. Vale recordar que el sistema incluye balotaje. En caso de que el ganador no supere el 40% no le gane a su perseguidor por 10 puntos o más, habrá segunda vuelta.

Principales candidatos

El oficialismo local se presentará como Vamos Corrientes, con Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador al frente

El principal adversario será el peronista Martín "Tincho" Ascúa, alcalde de Paso de los Libres. Ascúa anotó al frente Limpiar Corrientes y cuenta con el respaldo del PJ. Es uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza (LLA), tendrá candidato propio: Lisandro Almirón. El diputado nacional cuenta con el respaldo de la Casa Rosada. De hecho, Karina Milei y Martín Menem viajaron al distrito para apuntalarlo durante la campaña. Por separado publicamos incidentes en la caravana e LLA

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores