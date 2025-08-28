El candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti(Provincias Unidas) llegó en el mediodía del jueves (28/08) a Corrientes, donde fue recibido en la casa de Gobierno por el mandatario local Gustavo Valdés. Luego se integraron al dialogo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el senador nacional Carlos Camau Espínola y otros funcionarios.
Agitada tarde en Corrientes, el domingo vota gobernador
Juan Schiaretti, se reunió con Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro en Corrientes. Cierre de campaña con dificultades para LLA.
Schiaretti acompañó el cierre de campaña de Vamos Corrientes
El candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas, y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, participó del acto de cierre de campaña de la fórmula oficialista Vamos Corrientes, integrada por Juan Pablo Valdés (UCR) –actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés– y Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que busca renovar su mandato.
En su mensaje, Schiaretti valoró la gestión de Gustavo Valdés:
El exgobernador cordobés también remarcó la necesidad de fortalecer la unión del interior productivo:
Qué se vota en Corrientes
El domingo, los correntinos elegirán nuevo gobernador. El radical Gustavo Valdés no podrá buscar la reelección. También votarán cinco senadores locales y 18 diputados, intendentes y concejales en 73 municipios.
Aunque se inscribieron siete sellos para competir, solo cuatro tienen posibilidades concretas de alcanzar el triunfo. Vale recordar que el sistema incluye balotaje. En caso de que el ganador no supere el 40% no le gane a su perseguidor por 10 puntos o más, habrá segunda vuelta.
Principales candidatos
El oficialismo local se presentará como Vamos Corrientes, con Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador al frente
El principal adversario será el peronista Martín "Tincho" Ascúa, alcalde de Paso de los Libres. Ascúa anotó al frente Limpiar Corrientes y cuenta con el respaldo del PJ. Es uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner.
La Libertad Avanza (LLA), tendrá candidato propio: Lisandro Almirón. El diputado nacional cuenta con el respaldo de la Casa Rosada. De hecho, Karina Milei y Martín Menem viajaron al distrito para apuntalarlo durante la campaña. Por separado publicamos incidentes en la caravana e LLA
