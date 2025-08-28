La impresionante cantidad de dinero que lavaron chinos y narcos en Estados Unidos

Uno de los casos más destacados fue expuesto a principios de año por el Wall Street Journal, que mostró cómo una red pudo realizar depósitos frecuentes de cinco y seis cifras en múltiples cajeros del condado de Los Ángeles, sin levantar alertas inmediatas.

Según el informe de FinCEN, estas redes chinas han superado a otros actores en el negocio del lavado de dinero, y también están involucradas en delitos como el tráfico de personas, fraudes en el sistema de salud y estafas digitales conocidas como "pig butchering", o estafas de matanza de cerdos.

¿Cómo es la conexión entre China y los narcos?

Una de las razones detrás del protagonismo de estas redes es la estricta normativa china que limita la cantidad de dinero que sus ciudadanos pueden sacar del país. Ante estas restricciones, muchos ciudadanos chinos recurren a intermediarios ilegales que operan en el mercado negro de divisas.

Estos intermediarios, buscando acceso a grandes cantidades de efectivo, han establecido nexos con narcotraficantes mexicanos, quienes disponen de fondos en efectivo producto del tráfico de drogas.

El Tesoro ha instado a las instituciones financieras a mejorar sus mecanismos de detección. Entre las recomendaciones se incluye prestar atención a clientes con pasaportes chinos que realicen grandes depósitos de efectivo sin una justificación económica clara.

El incumplimiento de estas normas puede resultar en sanciones multimillonarias. En 2024, TD Bank acordó pagar más de US$ 3.000 millones tras descubrirse que había sido utilizado por una red china para lavar más de US$ 470 millones en Nueva York y Nueva Jersey.

image Los bancos pueden ser fuertemente sancionados por el Estado si se descubre que participaron del lavado de dinero.

Mientras el gobierno busca equilibrar la vigilancia financiera con la necesidad de reducir la carga regulatoria para los bancos, el papel de China en el tráfico de fentanilo —como productor de precursores químicos y centro "emergente" de lavado de dinero, según algunos medios internacionales— sigue siendo una prioridad clave en la agenda de seguridad nacional de Trump.

