BCRA: Sospechas de estar vendido por US$ 6.150 MM en futuros

Los límites fijados por Argentina Clearing

El reglamento de Argentina Clearing establece parámetros estrictos para el manejo de contratos. El límite general permite hasta 100.000 contratos o el 20% del interés abierto. Con la figura de límite ampliado puede extenderse a 150.000 contratos y hasta 300.000 en la modalidad máxima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvadorVitell1/status/1961200012219519094&partner=&hide_thread=false El límite establecido por A3 (ahora consolidado, antes era Rofex y MAE separado) es de u$s 9.000 millones



— Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) August 28, 2025

En el caso del Banco Central se permite una excepción por su rol de regulador. El organismo puede operar hasta un consolidado de 9 millones de contratos, lo que equivale a los US$ 9.000 millones mencionados por Vitelli.

Frente a ese tope, el Central ya ejecutó dos tercios de su capacidad y dejó poco margen para maniobras adicionales.

Un contexto de tensión cambiaria

Las intervenciones crecieron al mismo tiempo que el mercado cambiario mostraba renovada tensión. En julio, el Central había duplicado su nivel de ventas respecto de junio con más de US$ 3.800 millones en futuros. Incluso el Fondo Monetario Internacional advirtió que en algunos momentos las posiciones superaron los US$ 5.000 millones.

Ahora, con las estimaciones de Vitelli, queda en evidencia que la apuesta oficial no se moderó en agosto, sino que se profundizó, lo que refleja la magnitud de la presión sobre el tipo de cambio en la previa electoral.

Por ahora, el dólar afoja:

El costo oculto para el BCRA

El uso de futuros tiene un beneficio inmediato porque permite frenar la expectativa devaluatoria sin resignar reservas. El costo, sin embargo, es elevado. Al tratarse de contratos que se pagan en pesos, la posición vendedora se convierte en un pasivo cuasi fiscal que impacta directamente en la hoja de balance del BCRA.

Cuanto mayor es la brecha y más se estiran los vencimientos, más crece el costo final de esta intervención.

Por eso, la cercanía al límite no solo implica una restricción operativa, también anticipa un riesgo macroeconómico cada vez más difícil de disimular.

