Riesgo país en 853 pb (¿y si no baja el 26/10? Dilema de Luis Caputo)

Existen muchas dudas acerca de los 'fundamentals' de la macroeconomía argentina, más allá de la versión edulcorada de Milei y Caputo.

El Presidente insiste en que un triunfo electoral estabilizará las variables pero muchos escépticos no ideologizados insisten en que es inevitable, en cualquier caso, una revisión de estrategias, comenzando por la cambiaria-

Embed "LA SITUACIÓN SE VA A DETERIORAR MÁS EN 2026 Y NO ES CIERTO LO DEL RIESGO KUKA" | EL ANÁLISIS DE UNA ECONOMISTA LIBERAL



@naty_motyl es docente del CEMA y consideró que las variables como las tasas de interés, el Riesgo País y la inversión extranjera tenderán a empeorar el… pic.twitter.com/efSv4lHpVL — Urgente24.com (@U24noticias) August 27, 2025

