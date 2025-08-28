El 'rush' del riesgo país es totalmente inverso al planificado por Javier Milei y Luis Caputo porque la tendencia alcista (llegó a 853 puntos básicos) coincide con la creencia en gran parte de los inversionistas tenedores de deuda pública argentina que La Libertad Avanza puede ganar las elecciones del 26/10. Es más: Milei acaba de ratificar en su visita a Junín y a Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) que sus expectativas no están en el 07/09 sino en el 26/10.
VENTA DE BONOS SUPERA LA DEMANDA
Riesgo país en 853 pb (¿y si no baja el 26/10? Dilema de Luis Caputo)
El riesgo país refleja la oferta / demanda de bonos públicos argentos. Llegó a 853. Luis Caputo dice que es 'riesgo Kuka'. Elecciones el 26/10 ¿y si no baja?
Milei y Caputo creían que hacia agosto 2025 y con la posibilidad de un triunfo electoral, el riesgo país estaría cercano a los 400 puntos básicos y no a los 1.000 puntos básicos.
Todavía no se ha instalado la posibilidad que Fuerza Patria ("los Kukas", para Milei) obtenga un triunfo electoral el 26/10 y el Banco Central opera a destajo en el mercado a futuro del dólar estadounidense mientras 'rollea' toda la deuda para despejar la coyuntura. Sin embargo, no consigue reflotar el interés por la deuda pública argentina. Es una obviedad pero hay que recordarlo: un incremento del riesgo país encarece las obligaciones del Estado porque hay que pagar más tasa para interesar / retener a los inversionistas.
Solamente un riesgo país a 400 puntos básicos lograría regresar a la Argentina al mercado de deuda global, que es el objetivo de Milei para reperfilar (tiempo y tasa) los vencimientos de la deuda externa argentina 2026 en adelante. Y esto no se está cumpliendo.
Existen muchas dudas acerca de los 'fundamentals' de la macroeconomía argentina, más allá de la versión edulcorada de Milei y Caputo.
El Presidente insiste en que un triunfo electoral estabilizará las variables pero muchos escépticos no ideologizados insisten en que es inevitable, en cualquier caso, una revisión de estrategias, comenzando por la cambiaria-
------------------------
Otras noticias de Urgente24
Feriados: el Gobierno estableció criterios, y Guillermo Francos decidirá cómo los traslada
Se filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: los periodistas los llevarán a la justicia
Coimas: 62,5% de los argentinos cree que los audios reflejan hechos de corrupción
Maxi Pullaro sobre coimas en ANDIS: "A la corrupción hay que condenarla siempre"