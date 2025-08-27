Coimas: 62,5% de los argentinos cree que los audios reflejan hechos de corrupción

image Edgardo Kueider, ex senador nacional

2-$LIBRA

El 14 de febrero de 2025 (viernes y día de San Valentín) explotó el caso tras un posteó del presidente Milei.

Una memecoin subió meteóricamente su cotización pero terminó en 0 en pocas horas.

El “empresario” norteamericano Hayden Davis se quedó en Estados Unidos con decenas de millones de dólares producto de las fallidas operaciones de inversión.

image Javier Milei y Hayden Davis

3-Las valijas misteriosas

Sobre finales de febrero de 2025 se conoció que un avión propiedad del empresario y ex espía Leonardo Scatturice había aterrizado en Aeroparque con una sola pasajera y que la misma, Laura Belén Arrieta, introdujo en el país 10 maletas que evitaron ser escaneadas gracias a la gestión personal de la vice jefa de Aduanas de dicha estación.

El avión Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, aterrizó en el Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires el 26 de febrero de 2025 proveniente de los Estados Unidos.

image Laura Belén Arrieta y el "valijagate"

4-Fentanilo mortal

Sobre mitad de año comenzaron a registrarse muertes (fueron 96) por una partida de ese opioide manipulada en los laboratorios HLB Pharma en diciembre de 2024.

Su titular, Ariel García Furfaro, sus hermanos y varios directores terminaron en prisión.

Las restricciones oficiales llegaron tarde: los lotes siguieron circulando y el daño ya estaba hecho.

image Ariel García Furfaro, fentanilo letal

5-Un nuevo escándalo en PAMI/ANSES

En mayo, la Casa Rosada quedó en el centro de una nueva controversia cuando trascendieron denuncias sobre la supuesta exigencia de aportaciones obligatorias a punteros políticos del oficialismo por parte de empleados de organismos estatales.

Según testimonios de los propios trabajadores, algunos empleados habrían recibido presiones para destinar parte de su salario o recursos a dirigentes cercanos al gobierno libertario.

El mecanismo denunciado consistiría en la coordinación de “cuotas políticas” dirigidas a dirigentes que operan dentro de estas instituciones.

image Lule Menem y Karina Milei

6-Ficha Limpia, otra mancha para el león

El gobierno de Javier Milei quedó golpeado luego de que el Senado rechazara el proyecto, iniciativa destinada a impedir que personas con condenas por corrupción o delitos graves puedan postularse a cargos públicos.

Fue votado en contra por dos senadores de Misiones, que decidieron siempre con el Gobierno y de golpe, “en el último minuto traicionaron” a los violetas.

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut recibieron órdenes del ex gobernador Carlos Rovira quien aseguró que todo fue acordado con la Casa Rosada.

image Sorpresivamente, Ficha Limpia fue rechazada

7-Los Menem y la seguridad

En julio, la gestión libertaria estuvo envuelta en otra polémica ya que Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia Menem, obtuvo un contrato millonario del Banco Nación.

La firma fue pre adjudicada para hacerse cargo de la seguridad en la Casa Central y otras dependencias estratégicas del organismo, por un monto cercano a $ 4.000 millones y con posibilidad de renovación.

El escándalo tomó mayor dimensión porque Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue socio de la compañía hasta pocos días antes de asumir su cargo legislativo.

image Martín Menem, uno de los dueños de la empresa, antes de asumir como diputado

8-El peor golpe: Diego Spagnuolo y los discapacitados

La Casa Rosada quedó en el ojo de la tormenta en una causa donde se investiga una presunta red de corrupción mediante pedidos de coimas con laboratorios y otros sectores de la salud, hecho que se dio a conocer por los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad.

Este 20 de agosto, el presidente Milei lo desplazó luego de que el funcionario mencionara como responsables a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El estudio de Tres Punto Zero indica que el 62,5% de los argentinos cree que fue un caso grave de corrupción mientras que un 32,8 % cree que fue una operación política. El 4,7% contestó no sabe.