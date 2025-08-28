La estafa que circula vía Mercado Pago y nadie sabe cómo detenerla

La preocupación es palpable entre los comerciantes, quienes ven en cada transacción una potencial trampa. Pero ojo, no se trata de demonizar a las plataformas, sino de comprender que, así como evolucionan los servicios, también lo hacen las estrategias de quienes buscan aprovecharlos ilícitamente.

Cómo evitar ser engañado

Es por ello, que para resguardarse de este tipo de artimañas y evitar ser la próxima víctima, es crucial adoptar una serie de precauciones que, si bien parecen elementales, son lo más efectivo contra el fraude:

Verificar el color de la aplicación : Antes de dar por sentado un pago, asegúrate de que la pantalla de la aplicación de Mercado Pago muestre el característico color amarillo.

: Antes de dar por sentado un pago, asegúrate de que la pantalla de la aplicación de Mercado Pago muestre el característico color amarillo. Confirmación inmediata : Siempre y sin excepción, verificá la acreditación del dinero en tu propia cuenta. No te fíes únicamente de lo que muestra el cliente en su pantalla. Utilizá tu propio dispositivo para confirmar la transacción en tiempo real.

: Siempre y sin excepción, verificá la acreditación del dinero en tu propia cuenta. No te fíes únicamente de lo que muestra el cliente en su pantalla. Utilizá tu propio dispositivo para confirmar la transacción en tiempo real. Atención al detalle : Presta especial atención a los datos que aparecen en la pantalla del cliente: nombre del local, monto exacto. Cualquier pequeña discrepancia puede ser una señal de alerta.

: Presta especial atención a los datos que aparecen en la pantalla del cliente: nombre del local, monto exacto. Cualquier pequeña discrepancia puede ser una señal de alerta. Actualizaciones constantes : Mantené siempre la aplicación de Mercado Pago (o cualquier otra de pago digital) debidamente actualizada en tu dispositivo. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad.

: Mantené siempre la aplicación de Mercado Pago (o cualquier otra de pago digital) debidamente actualizada en tu dispositivo. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad. Ante la duda, no concretar: Si algo te genera la mínima desconfianza, por más pequeña que sea, es mejor no completar la transacción y pedir al cliente que utilice otro medio de pago. Es preferible perder una venta que un ingreso.

