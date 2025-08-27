Septiembre ya se acerca y el aire empieza a oler a primavera, pero si creías que el frío se había ido para siempre, te equivocaste. La realidad es que el adiós del invierno trae consigo una de las mejores noticias para el bolsillo: la liquidación masiva de camperas. Y en el epicentro de esta movida, una marca está causando furor en el barrio de Flores, la capital de la moda y los negocios.
¡TODOS LOS TALLES Y COLORES!
Mega oferta de camperas causa furor entre los compradores
Influencer comparte su hallazgo en instagram. Encontrá camperas económicas y de calidad a precios sorprendentes.
¿Quién es la responsable de esta revolución? Ni más ni menos que Martina, la influencer que se ganó el apodo de @jefadelahorro en Instagram. Con una comunidad de más de 700 mil seguidores que confían en sus datos y consejos, Martina no se guardó nada, y en su último video, hizo una revelación que muchos ya están aprovechando. El depósito de Mozku, ubicado en José Gervasio Artigas 768, en pleno corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), está despidiendo la temporada con un golpe de efecto que nadie vio venir.
Según contó la creadora de contenidos, la oferta es tan tentadora que los precios arrancan "desde los $19.000". Sí, leíste bien. En un contexto donde la inflación nos ahoga, encontrar una prenda de abrigo de calidad a ese valor es un verdadero hallazgo. Y lo mejor de todo es que no se trata de una oferta limitada a un solo modelo. La liquidación incluye inflables, reversibles, de ecocuero, rompeviento y mucho más en diferentes talles y colores.
Pero la cosa no termina ahí. Porque si creías que los descuentos eran increíbles, la joven influencer tiró un dato que hace temblar la billetera de más de uno: en el depósito hay canastos con más ofertas. Y no es un invento. Son modelos discontinuos, esos que ya no se fabrican pero que siguen siendo una joya para quienes saben buscar. ¿El precio? Desde $15.000.
Mozku arrasa con sus camperas a precios increíbles
Así que ya no hay excusas. El depósito de Mozku abre sus puertas de lunes a jueves de 13:00 a 18:00 horas y los viernes de 13:00 a 16:30 horas. Si tenés la chance de pegarte una vuelta por Flores, es el momento de hacerlo. Y si no sos de los que les gusta salir, tenés la opción de comprar online en ropamosku.com.
La liquidación es la prueba de que, si bien el invierno se va, la chance de hacer un buen negocio sigue viva. Y vos, ¿te vas a perder esta oportunidad?
-----------------------
Más contenido en Urgente24
La estafa masiva que aparenta ser Correo Argentino y alarma al país
América TV al fin la pegó: El estreno que la audiencia aprobó de inmediato
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
Banco activa promo récord: Cómo ahorrar hasta $48.000 en el supermercado