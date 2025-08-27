LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

Live Blog Post

Convocan a movilizar contra Milei en Lomas de Zamora (Miércoles de jubilados)

Un escrache al Presidente de la Nación en Lomas de Zamora puede darle a La Libertad Avanza lo que precisa: cambiar la agenda de opinión pública a días de la elección desdoblada bonaerense prevista para el 07/09.

El riesgo de escrache proviene de que justo los miércoles es el día de convocatoria de los jubilados y pensionados en Plaza Grigera para reclamarle al gobierno nacional porque Milei redujo su poder adquisitivo y hasta les quitó los medicamentos del PAMI.

Web InfoRegion: "(...) El partido violeta confirmó ayer mismo (26/08) esta visita, pero evitó detallar el lugar para evitar lo que sucedió en la víspera en Junín, donde fue recibido con una protesta de los vecinos. De todos modos, fuentes de LLA confirmaron que será una caravana que comenzará en Temperley y finalizará en Lomas.

Todo indica que el escenario de protesta se repetirá. Es que tras la confirmación del desembarco en el Conurbano, comenzaron a circular mensajes de vecinos y organizaciones que convocan a repudiar su llegada. “Decile basta a Milei”, reza la convocatoria de esta tarde.

El punto de encuentro es la avenida Hipólito Yrigoyen 10.699 de Lomas de Zamora, a las 14. “Por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”, indica la invitación a la protesta. “Milei visita Lomas y no es bienvenido”, es el mensaje concreto."