LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

Guillermo Francos y Javier Milei pensando, según xAI / Grok.

FOTO: xAI / Grok.
FOTO: xAI / Grok.

Todavía aturdido por el ANDISgate, LLA intenta reaccionar: 96 horas para Corrientes y 11 días para PBA. Javier Milei a la 3ra. y Guillermo Francos a Diputados.

27 de agosto de 2025 - 08:45

EN VIVO

Si el Gobierno tuvo conocimiento de los audios de Diego Spagnuolo entre el sábado 16 y el domingo 17, y negoció con los medios de comunicación 'importantes' 48 horas de tregua -hasta la mañana del miércoles 20- para preparar su reacción, ya ha pasado demasiado tiempo y 'el pescado sin vender'. El miércoles 27/08, todavía intenta negociar con Spagnuolo y no sabe con precisión qué contenidos tiene ahora la Justicia interviniente que investiga los teléfonos celulares del abogado verborrágico y de los 2 accionistas de la droguería Suizo Argentina. El 'círculo rojo' que apostaba por el triunfo electoral de La Libertad Avanza el 26/10 ahora no sabe qué hacer. Sugieren / claman por alguna renuncia a modo de sacrificio y 'Lule' Menem Menem es el menos 'costoso', creen. En 96 horas se votará en la Provincia de Corrientes, donde LLA podía unificar esfuerzos con los Valdés pero Karina Milei rechazó el convite y ahora se arriesga al 4to. lugar. Y el 07/09 es el comicio desdoblado en Provincia de Buenos Aires, con Javier Milei denunciando fraude por anticipado, mensaje de que LLA teme perder. Para el oficialismo es decisivo acortar diferencias en la 3ra. Sección Electoral y es el objetivo de la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. En tanto Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros, va a Diputados para su informe periódico pero con la necesidad de obturar la agitación política. En definitiva: tantos días sin una estrategia y una reacción provoca inquietud por la precariedad, improvisación y fragilidad de los Milei.

Bienvenidos al VIVO de la mañana del miércoles 27/08, producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

----------------------------

Live Blog Post

Convocan a movilizar contra Milei en Lomas de Zamora (Miércoles de jubilados)

Un escrache al Presidente de la Nación en Lomas de Zamora puede darle a La Libertad Avanza lo que precisa: cambiar la agenda de opinión pública a días de la elección desdoblada bonaerense prevista para el 07/09.

El riesgo de escrache proviene de que justo los miércoles es el día de convocatoria de los jubilados y pensionados en Plaza Grigera para reclamarle al gobierno nacional porque Milei redujo su poder adquisitivo y hasta les quitó los medicamentos del PAMI.

Web InfoRegion: "(...) El partido violeta confirmó ayer mismo (26/08) esta visita, pero evitó detallar el lugar para evitar lo que sucedió en la víspera en Junín, donde fue recibido con una protesta de los vecinos. De todos modos, fuentes de LLA confirmaron que será una caravana que comenzará en Temperley y finalizará en Lomas.

Todo indica que el escenario de protesta se repetirá. Es que tras la confirmación del desembarco en el Conurbano, comenzaron a circular mensajes de vecinos y organizaciones que convocan a repudiar su llegada. “Decile basta a Milei”, reza la convocatoria de esta tarde.

El punto de encuentro es la avenida Hipólito Yrigoyen 10.699 de Lomas de Zamora, a las 14. “Por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”, indica la invitación a la protesta. “Milei visita Lomas y no es bienvenido”, es el mensaje concreto."

Live Blog Post

Estupidez de Donald Trump en sus aranceles a India por el petróleo ruso

Fuertes aranceles estadounidenses sobre una serie de productos indios entraron en vigor el miércoles 27/08, un duro golpe al comercio exterior de India en su mayor mercado de exportación.

El presidente Donald Trump había anunciado un arancel del 25% sobre los productos indios. Sin embargo, a principios de agosto, firmó una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25% debido a las compras de petróleo ruso por parte de India, lo que eleva los aranceles combinados impuestos por USA a su aliado al 50%.

El gobierno indio estima que los aranceles afectarán exportaciones por valor de US$48.200 millones. Las autoridades han advertido que los nuevos aranceles podrían inviabilizar comercialmente los envíos a USA, lo que provocaría la pérdida de empleos y una desaceleración del crecimiento económico.

Las relaciones comerciales entre India y USA se han expandido en los últimos años, pero siguen siendo vulnerables a disputas sobre el acceso a los mercados y a presiones políticas internas. India es una de las principales economías mundiales de más rápido crecimiento y, como resultado, podría enfrentar una desaceleración.

Live Blog Post

Preparan en Lomas de Zamora un escrache a Javier Milei

Lomas de Zamora es, junto a La Matanza, cabecera de la 3ra. Sección Electoral bonaerense, la clave del poder peronista en la mayor provincia argentina. Eduardo Duhalde, Osvaldo Mércuri, Hugo Toledo, Juan Bruno Tavano, Santiago Carasatorre, Jorge Rossi, Martín Insaurralde han sido referentes del PJ 'lomense'. Hoy día el alcalde es Federico Otermín, cercano a La Cámpora y delfín de Insaurralde.

Es el escenario donde Javier Milei pretende incursionar con una caravana.

De acuerdo al diario La Unión, de Lomas, "(...) La caravana que organizó el partido liderado por la familia Milei convocó a partir de las 14 desde Hipólito Yrigoyen 10.699 (frente al Coto Temperley). En paralelo, vecinos autoconvocados de Lomas de Zamora promueven a través de las redes sociales la organización de una protesta en el mismo horario y lugar.

"Deberíamos ir todas las personas que tenemos algún familiar con discapacidad que este desalmado vea como está jugando con la vida de miles de personas que más lo necesitan", expresó una usuaria en Facebook.

Llaman a salir con carteles que digan "Fuera Milei", poner pasacalles, banderas, carteles pegados en el tramo desde el centro de Lomas de Zamora al Coto."

Live Blog Post

Guillermo Francos en Diputados en medio del ANDISgate

En medio del escándalo conocido como ANDISgate, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, concurrirá este miércoles 27/08 a la Cámara de Diputados de la Nación para presentar el Informe de Gestión N°144, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La Jefatura de Gabinete recibió un total de 2.957 requisitorias por escrito que, luego de un proceso de análisis y unificación, quedaron consolidadas en 1.337 preguntas realizadas por 101 diputados.

Entre las consultas enviadas se incluyen temas vinculados a Economía, Hacienda y Finanzas; Presupuesto y Financiamiento Público; Obras Públicas; Privatizaciones y concesiones; Energía; Agricultura, Ganadería y Pesca; Salud Pública; Seguridad Social y Previsión; Educación y Universidades; Seguridad y Defensa; Desregulación y Transformación del Estado; Derechos Humanos y Justicia; Cultura y Medios públicos; Relaciones internacionales.

Con 787 preguntas enviadas, Unión por la Patria fue el bloque que más consultas realizó, seguido por los legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes remitieron 95 preguntas.

De todos modos, Discapacidad parece el tema obligado (¿no tendría que ir Federico Sturzenegger, quien promovió las acciones más controvertidas en la materia?).

Live Blog Post

Crece el despliegue militar de USA cerca de Venezuela

La administración de Donald Trump ha intensificado en los últimos días lo que ya era el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe de las últimas décadas, con más de 7 embarcaciones de guerra, 2 submarinos nucleares y cerca de 9.000 hombres que van camino, o ya están posicionados, en aguas próximas a Venezuela. Por ejemplo, ya están en zona el crucero USS Lake Erie, con capacidad para lanzar y destruir misiles balísticos; y el USS Newport News, submarino nuclear de ataque rápido.

Aunque el Pentágono sigue insistiendo en que el objetivo de la operación es el combate contra los carteles de drogas y redes criminales, designados recientemente como “organizaciones narcoterroristas, la magnitud de la fuerza ha encendido las alarmas sobre un posible escenario de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro.

Previamente había sido desplegada la Fuerza Anfibia de Ataque Rápido Iwo Jima, que integran el buque de asalto USS Iwo Jima, el de transporte USS San Antonio y el de desembarco USS Fort Lauderdale, en la que viaja la Unida Marítima Expedicionaria número 22 (MEU por su sigla en ingles).

El destacamento va respaldado por tres barcos destructores -el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el USS Sampson- así como por otro submarino nuclear no identificado.

Embed
Live Blog Post

Fifty & Fifty: No era una boludez pero no era el tema ¿no?

Al parecer, en la TV 'se usa' ahora levantarse y abandonar el estudio. Y la gente, todavía, lo considera un evento trascendente. Quizás la acción sea el mensaje, algo que nunca imaginó Marshall McLuhan (quien decía que el medio es el mensaje):

Embed
Live Blog Post

Es oficial: Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos

Travis Kelce -jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl—, y la cantante / productora / compositora / emprendedora Taylor Swift, ambos de 35 años, confirmaron su compromiso.

No se sabe con certeza cuándo ni dónde se comprometieron las dos, pero el publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de talla brillante de una mina antigua de Kindred Lubeck.

Embed
Live Blog Post

Mediación por el video del juicio por Diego Maradona

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona fueron citadas a las 10:30 en las oficinas de la calle Viamonte 524, piso 2, oficina 12 (CABA) a una mediación por el documental 'Justicia Divina', basado en el juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona, protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

Es una causa iniciada por María Carmen de Irigoyen por presuntos “daños y perjuicios por uso indebido de imagen”.

Según la agencia Noticias Argentinas, se reclama una compensación económica por los supuestos perjuicios provocados por esa exposición pública y se involucró a la productora La Doble.

----------------------------

