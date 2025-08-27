LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

Si el Gobierno tuvo conocimiento de los audios de Diego Spagnuolo entre el sábado 16 y el domingo 17, y negoció con los medios de comunicación 'importantes' 48 horas de tregua -hasta la mañana del miércoles 20- para preparar su reacción, ya ha pasado demasiado tiempo y 'el pescado sin vender'. El miércoles 27/08, todavía intenta negociar con Spagnuolo y no sabe con precisión qué contenidos tiene ahora la Justicia interviniente que investiga los teléfonos celulares del abogado verborrágico y de los 2 accionistas de la droguería Suizo Argentina. El 'círculo rojo' que apostaba por el triunfo electoral de La Libertad Avanza el 26/10 ahora no sabe qué hacer. Sugieren / claman por alguna renuncia a modo de sacrificio y 'Lule' Menem Menem es el menos 'costoso', creen. En 96 horas se votará en la Provincia de Corrientes, donde LLA podía unificar esfuerzos con los Valdés pero Karina Milei rechazó el convite y ahora se arriesga al 4to. lugar. Y el 07/09 es el comicio desdoblado en Provincia de Buenos Aires, con Javier Milei denunciando fraude por anticipado, mensaje de que LLA teme perder. Para el oficialismo es decisivo acortar diferencias en la 3ra. Sección Electoral y es el objetivo de la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. En tanto Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros, va a Diputados para su informe periódico pero con la necesidad de obturar la agitación política. En definitiva: tantos días sin una estrategia y una reacción provoca inquietud por la precariedad, improvisación y fragilidad de los Milei.
Convocan a movilizar contra Milei en Lomas de Zamora (Miércoles de jubilados)
Un escrache al Presidente de la Nación en Lomas de Zamora puede darle a La Libertad Avanza lo que precisa: cambiar la agenda de opinión pública a días de la elección desdoblada bonaerense prevista para el 07/09.
El riesgo de escrache proviene de que justo los miércoles es el día de convocatoria de los jubilados y pensionados en Plaza Grigera para reclamarle al gobierno nacional porque Milei redujo su poder adquisitivo y hasta les quitó los medicamentos del PAMI.
Web InfoRegion: "(...) El partido violeta confirmó ayer mismo (26/08) esta visita, pero evitó detallar el lugar para evitar lo que sucedió en la víspera en Junín, donde fue recibido con una protesta de los vecinos. De todos modos, fuentes de LLA confirmaron que será una caravana que comenzará en Temperley y finalizará en Lomas.
Todo indica que el escenario de protesta se repetirá. Es que tras la confirmación del desembarco en el Conurbano, comenzaron a circular mensajes de vecinos y organizaciones que convocan a repudiar su llegada. “Decile basta a Milei”, reza la convocatoria de esta tarde.
El punto de encuentro es la avenida Hipólito Yrigoyen 10.699 de Lomas de Zamora, a las 14. “Por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”, indica la invitación a la protesta. “Milei visita Lomas y no es bienvenido”, es el mensaje concreto."
