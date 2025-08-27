Las sirenas, encantadoras de marineros y mito de mal agüero en ultramar

“Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con el sonoro canto, sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil (que sujeten a éste las amarras), para que escuches complacido la voz de las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o les ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas” .

Como era de esperarse, las traidoras mujeres cautivaron por completo a Odiseo, con su repertorio de cánticos y encantos, seduciéndolo con promesas de fama y se conocimiento eterno. Pero, como el héroe griego había anticipado que esto pasaría, sus hombres no lo soltaron y sobrevivió al dicho encandilamiento hipnóticos de tales criaturas de ultramar.

Además, tal como cualquier hombre que resistiera a los encantos, las criaturas tuvieron de destino la muerte, ya que, al verse ignoradas y vencidas, se precipitaron al fondo del mar, para un destino fatal.

La leyenda de las sirenas en La Odisea y en Las Argonáuticas

En las Argonáuticas órficas, un poema épico griego, Orfeo, guiado por su madre, acalló a las sirenas con el sonido de su lira, logrando proteger a todos sus compañeros a que no sucumban sus encantos. Las bellas criaturas de la muerte, tras no lograr su cometido, pusieron fin a su existencia transformándose en rocas

“Y en seguida avistaron la hermosa isla Antemóesa, donde las armoniosas Sirenas, hijas de Aqueloo, hacían perecer con el hechizo de sus dulces cantos a cualquiera que cerca echara amarras. \[…] el hijo de Eagro, el tracio Orfeo, tendiendo en sus manos la lira Bistonia, entonó la vivaz melodía de un canto ligero, a fin de que sus oídos zumbasen con la ruidosa interferencia de sus acordes. Y la lira superó su voz virginal” , relata Apolonio de Rodas en Las Argonáuticas.

image

Otro mito griego relata que la joven Perséfone, hija de Zeus y Démeter, estaba recogiendo flores con algunas ninfas cuando fue raptada por Hades, el dios del inframundo, que emergió del suelo y se la llevó al reino se los muertos.

Según cuenta la leyenda, las compañeras de Perséfone, con una belleza imponente, recibieron un duro castigo impuesto por Démeter al no haber protegido a su hija, convirtiéndolas en sirenas, bestias aladas.

En cambio, otra versión asegura que, fueron las propias muchachas que imploraron a Zeus que les otorgase alas para poder perseguir a Hades y salvar a Perséfone.

