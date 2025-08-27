Luis Juez, el indignado: A pesar de la alianza, reclamó explicaciones a Javier Milei

Luis Juez teme más de lo mismo

A raíz de su cercanía con el presidente Javier Milei, con quien comparte almuerzos y cenas mensualmente hace largo tiempo, Luis Juez aseguró que no está preparado para una nueva decepción a nivel político. Cabe recordar que el cordobés, quien inicialmente sostuvo un enfrentamiento con la Casa Rosada libertaria, terminó convirtiéndose en un aliado de facto.

“Si esto no es cierto, que me lo digan en la cara. Quiero saber que no me estoy equivocando. No quiero volver a errar después de 40 años”, exigió Juez.

Las declaraciones de Juez llegaron en medio del inicio de la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba. Allí, el armador Gabriel Bornoroni lo incluyó en los primeros actos de lanzamiento de la lista encabezada por Gonzalo Roca.

Si bien Luis Juez no tomó acción formal en la lista, si dispuso una alianza sellada frente a la Justicia Electoral por la cual su espacio, el Frente Cívico, trabajaría para ampliar la cantidad de bancas libertarias en Diputados. “No quiero tener menos olfato que un pequinés. Necesito saber que tomó una decisión, pero no por espanto, sino porque creo en esto. Si hubo corrupción con la plata de la discapacidad, es gravísimo”, lamentó.

Luis Juez 2027

A pesar de las diferencias exhibidas en las últimas semanas con ciertas líneas políticas del Gobierno nacional, sobre todo las referidas a discapacidad, Juez tendría como proyecto central convencer al oficialismo de apoyarlo en una nueva candidatura a la gobernación en 2027. Una batalla que deberá librar directamente con el mencionado Bornoroni, que aspiraría a lo mismo y que por ahora viene imponiendo su alambrado en el espacio violeta sin permitir acceso directo a potenciales competidores.

Las intenciones de Juez deberían atravesar, además, el filtro más duro que impone La Libertad Avanza. Se trata de Karina Milei, armadora que relegó a toda la ex estructura de Juntos por el Cambio a papeles secundarios y sometió a los interesados a una serie de condiciones que en otros espacios han resultado inaceptables.

