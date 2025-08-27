Martín Menem llamó "idiotas" a quienes creen que hay coimas

"Queres salir de tu ignorancia??? Ayer el abogado Gastón Francone lo explicó en el programa de Maxi Montenegro. Los que siguen subestimando a Milei van a quedar como idiotas cuando esta opereta caiga", remató.

¿Va a decir Martín Menem ahora, como alegó Javier Milei en la causa que le inició Ian Moche, que compartir un tuit no implica una "adhesión a las expresiones de la publicación original"?

Hay quienes dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Parece que Martín Menem adhiere a esa teoría, aunque se tomó su tiempo para llevar a cabo esta estrategia. Ni hablar del Gobierno, que mantiene un sugestivo silencio sobre el caso.

El posteo compartido por Martín Menem en su cuenta de X incluye un video del abogado Francone opinando sobre la causa. "El fiscal está actuando lento, dictó secreto de sumario, ¿quién se beneficia si no se dice nada?", analizó el letrado, contrariamente a cierto discurso libertario en redes que acusa tanto al fiscal Franco Picardi como al juez Sebastián Casanello de actuar con "demasiada" celeridad... ¿En qué quedamos?Por otra parte, es muy común que se dicte secreto de sumario en una causa judicial y eso no implica que "no haya nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Rafa_Libertario/status/1960700313448374767&partner=&hide_thread=false URGENTE

Si llevas una semana colgado del televisor siguiendo el caso de los audios de las supuestas coimas, debo decirte que tenes un alto déficit de IQ

Es una operación mediática y kirchnerista, en lo judicial, obviamente NO HAY NADA...

Queres salir de tu ignorancia???… pic.twitter.com/Ofara7BVg8 — Rafael Rodrigo Villanueva (@Rafa_Libertario) August 27, 2025

"La causa no empezó, son sólo elucubraciones", dice el abogado, y agrega que "quizás están comprando pescado podrido y no hay nada. Quizás el audio fue un día que estaba enojado".

"El audio dice que hay un supuesto cohecho, nada más (...) soy el mago que viene a descubrir el truco", se jacta Francone.

"Hay 3 allanamientos por mes en Nordelta, hay un chiste que dice que si vos drenás la laguna de Nordelta sacás tantos celulares como para hacer un edificio, los socios de Nordelta revolean el teléfono mientras salen a caminar... no seamos ingenuos, esto no tiene un impacto político".

Luego, habló de la máquina de contar billetes que secuestraron en la casa de Spagnuolo y de los US$226 mil que le encontraron en el auto a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina: "un tipo que es multimillonario es normal que tenga 200 mil dólares (...), yo también tengo en mi estudio una máquina de contar billetes"

