El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es uno de los pocos en el Gobierno que salió a hablar del caso de las coimas en ANDIS, ya que el escándalo lo salpica de cerca. El otro que habló (en realidad, tuiteó) fue su primo, Eduardo 'Lule' Menem, directamente apuntado en las denuncias.
"ALTO DÉFICIT DE IQ"
Martín Menem llamó "idiotas" a quienes creen que hay coimas
Polémica defensa de Martín Menem en el escándalo por presuntas coimas, tratando de "idiotas" a quienes creen que podría haber corrupción en el Gobierno.
También esbozó algún tipo de defensa Guillermo Francos, el jefe de Gabinete que siempre intenta apagar los incendios del Gobierno, muchas veces sin efectividad.
Lo cierto es que luego de la entrevista que Martín Menem le dio anoche a Luis Majul (la había suspendido el lunes, sin explicaciones), este miércoles (27/08) el titular de la Cámara de Diputados se despachó con un mensaje en X bastante polémico.
Menem compartió un tuit del libertarioRafael Rodrigo Villanueva, muy hostil contra quienes creen que podría existir un caso (o más...) de coimas tras los audios de Diego Spagnuolo. El mensaje contiene, además, un fragmento de una entrevista en LN+ al abogado penalista Gastón Francone.
"Si llevas una semana colgado del televisor siguiendo el caso de los audios de las supuestas coimas, debo decirte que tenes un alto déficit de IQ. Es una operación mediática y kirchnerista, en lo judicial, obviamente no hay nada", comienza la publicación.
"Queres salir de tu ignorancia??? Ayer el abogado Gastón Francone lo explicó en el programa de Maxi Montenegro. Los que siguen subestimando a Milei van a quedar como idiotas cuando esta opereta caiga", remató.
¿Va a decir Martín Menem ahora, como alegó Javier Milei en la causa que le inició Ian Moche, que compartir un tuit no implica una "adhesión a las expresiones de la publicación original"?
Hay quienes dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Parece que Martín Menem adhiere a esa teoría, aunque se tomó su tiempo para llevar a cabo esta estrategia. Ni hablar del Gobierno, que mantiene un sugestivo silencio sobre el caso.
El posteo compartido por Martín Menem en su cuenta de X incluye un video del abogado Francone opinando sobre la causa. "El fiscal está actuando lento, dictó secreto de sumario, ¿quién se beneficia si no se dice nada?", analizó el letrado, contrariamente a cierto discurso libertario en redes que acusa tanto al fiscal Franco Picardi como al juez Sebastián Casanello de actuar con "demasiada" celeridad... ¿En qué quedamos?Por otra parte, es muy común que se dicte secreto de sumario en una causa judicial y eso no implica que "no haya nada".
"La causa no empezó, son sólo elucubraciones", dice el abogado, y agrega que "quizás están comprando pescado podrido y no hay nada. Quizás el audio fue un día que estaba enojado".
"El audio dice que hay un supuesto cohecho, nada más (...) soy el mago que viene a descubrir el truco", se jacta Francone.
"Hay 3 allanamientos por mes en Nordelta, hay un chiste que dice que si vos drenás la laguna de Nordelta sacás tantos celulares como para hacer un edificio, los socios de Nordelta revolean el teléfono mientras salen a caminar... no seamos ingenuos, esto no tiene un impacto político".
Luego, habló de la máquina de contar billetes que secuestraron en la casa de Spagnuolo y de los US$226 mil que le encontraron en el auto a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina: "un tipo que es multimillonario es normal que tenga 200 mil dólares (...), yo también tengo en mi estudio una máquina de contar billetes"
