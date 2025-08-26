Ex LLA, duros contra Javier Milei: "Le entró la bala"

Además, el legislador aseguró que Milei ya sabía de este caso en la Andis porque el propio Spagnuolo "le habría llevado una carpeta" con el detalle tiempo atrás. "Un diputado nacional hace 6 meses me dijo que Spagnuolo le habría llevado una carpeta al Presidente con las cuestiones que pasaban en las ANDIS, que involucraba a los Menem", lanzó.

Por su parte, el diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago admitió que "al Gobierno le entró una bala" por este caso. "Me he cruzado con miles de dirigentes, senadores y diputados que me decían 'el gobierno está mal' y que 'al gobierno le entró un balazo' por cualquier causa, yo les decía esto 'no es así, se esta trabajando, estamos tratando'. Hoy tengo que reconocer que al gobierno le entró una bala", comentó Zago en diálogo con El Destape 1070.

Al hacer la comparación con una herida de bala, el ex libertario subrayó que fue "un daño que ya se hizo" y que si no se puede "sacar la bala" se tiene que "detenerla" y que "se aloje en un lugar" para que no se dañen otros órganos. "Si tenés una manzana podrida en un cajón tenés que sacarla", siguió con los ejemplos.

Escándalos en LLA: "Diezmos" en Misiones y Santiago del Estero

Samuel Doichele, un agricultor y militante libertario misionero, denunció que hubo "un pedido de 10%" del sueldo a funcionarios de distintos organismos como Anses por parte de Adrián Núñez, el titular de LLA en Misiones. "Eso se mandaba a una cuenta particular, de una persona que se llama Cristian Britez. Esta todo presentado, con numero de cuenta y transferencia. Por eso la denuncia penal, porque hay muchas pruebas", explicó en El Destape 1070.

En esa línea, Doichele subrayó el enojo que sintió como miembro del partido de los hermanos Milei al enterarse de esta situación en su provincia. "Cuando supimos como afiliados y referentes que se estaba cobrando el 10% a una cuenta particular, y que se le pedía a los funcionario que no le cuenten a nadie, ahí nos molestó", detalló.

Ayer, tal como publicó Urgente24, Doichele había ratificado esta denuncia en diálogo con el portal Bichos de Campo: contó que el propio 'Lule' Menem le confió que pedir el 10% "no es delito" cuando él le contó que en Misiones se le pedía aportes a los funcionarios de la Anses y el Pami para financiar la campaña.

"Acá en Misiones, si alguien quiere comunicarse con Milei lo atiende Lule Menem. No hay llegada directa", agregó.

En similar sintonía, la ex directora del PAMI en Santiago del Estero, Marcela Coronel, alertó que tuvo que dar $650 mil de su sueldo durante 2024 como parte de cierta "solidaridad partidaria", por pedido del candidato a gobernador libertario en esa provincia, Ítalo Cioccolani. "Con el primer sueldo un aporte del 25% que es lo que me indica Cioccolani. Eran $651.300, eso es lo que yo aporto. Debía ser a cuentas con diferentes nombres. Muchas con apellido Nasif", sostuvo.

La ex PAMI advirtió que cuando pidió documentación para saber "a dónde iba" ese dinero "vinieron represalias" y "amenazas" del propio candidato. " Me amenaza diciendo que iban a pasar cosas y que yo no entendía sobre solidaridad partidaria. Todavía no se había formado como partido político en Santiago", señaló.

También apuntó contra el aval que les dan Karina Milei y "Lule" Menem a estos dirigentes en esa provincia. "Si les conviene aportar y mantenerse en silencio, lo van a hacer., Estamos hablando de gente que trabaja para La Libertad Avanza, gente que tiene respaldo político de Karina y Lule", afirmó.

