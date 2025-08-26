Trump Media & Technology Group en acuerdo crypto por US$ 6.400 M

Y es su más reciente acuerdo de alto perfil con una empresa de tesorería de criptomonedas, en el que empresas 'fantasma' o negocios en dificultades compran tokens agresivamente para impulsar el precio de sus acciones.

El precio de CRO se disparó 35% tras el anuncio, hasta los US$ 0,21, según LSEG, mientras que las acciones de TMTG subieron 6%.

En 2025 se han lanzado cientos de acuerdos similares, con empresas que buscan principalmente comprar bitcoin y ether, pero también monedas más específicas, como la memecoin $TRUMP del Presidente y el token BNB, de Binance.

Kris Marszalek, director ejecutivo de Crypto.com, afirmó que la plataforma también adquirió US$50 millones en acciones de TMTG, que adquirió US$105 millones en tokens CRO.

Ahora CRO será el token de plataforma de Truth Social, como parte de esta amplia alianza estratégica, de la que se desconocen los detalles.

Marszalek es uno de los varios ejecutivos de criptomonedas que han visitado la Casa Blanca y se han reunido con Trump desde que regresó a Washington DC.

El negocio

TMTG y Crypto.com anunciaron que Yorkville Acquisition Corp cambiaría su símbolo bursátil a 'Make CRO Great Again', y que las compañías cuentan con US$ 420 millones en efectivo y warrants, y acceso a una línea de crédito de capital de US$ 5.000 millones de YA II PN, un fondo de cobertura operado por Yorkville Advisors, dinero que invertirían en la compra de más tokens CRO.

TMTG está recaudando US$ 2.500 millones para comprar bitcoin como parte de su estrategia de tesorería.

Crypto.com también ofrece servicios de custodia y tecnología para los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin que está lanzando la compañía.

El Presidente y su familia están involucrados en otras empresas de criptomonedas: Trump y su esposa Melania lanzaron memecoins a principios de este año, mientras que sus hijos dirigen una empresa de activos digitales que tiene su propia estrategia de tesorería, token y moneda estable.

En la Administración de Joe Biden, Crypto.com fue investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). En marzo de 2025, la SEC abandonó la investigación sobre la plataforma.

