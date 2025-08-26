Trump Media & Technology Group (TMTG), empresa holding de medios de comunicación de Donald Trump concretó un acuerdo de US$ 6.400 millones para comprar tokens de Crypto.com, que compró US$50 millones en acciones de TMTG.
REFUNDANDO EL HOLDING
Trump Media & Technology Group en acuerdo crypto por US$ 6.400 M
Trump Media & Technology Group se está asociando con Crypto.com y Yorkville Acquisition para crear una nueva firma llamada Trump Media Group CRO Strategy.
El hoding Trump profundizó aún más los lazos entre las empresas del Presidente estadounidense y la industria de activos digitales.
Trump Media & Technology Group, que controla la aplicación Truth Social, anunció que está creando la 1ra. y mayor empresa de tesorería CRO que cotiza en bolsa.
CRO es el token nativo de Cronos, la blockchain de Crypto.com.
Trump ha defendido la industria crypto, dando la bienvenida a ejecutivos en la Casa Blanca e impulsando leyes históricas que supervisan el sector, al mismo tiempo que recibe millones de dólares en financiación de empresas de criptomonedas para sus campañas.
Y es su más reciente acuerdo de alto perfil con una empresa de tesorería de criptomonedas, en el que empresas 'fantasma' o negocios en dificultades compran tokens agresivamente para impulsar el precio de sus acciones.
El precio de CRO se disparó 35% tras el anuncio, hasta los US$ 0,21, según LSEG, mientras que las acciones de TMTG subieron 6%.
En 2025 se han lanzado cientos de acuerdos similares, con empresas que buscan principalmente comprar bitcoin y ether, pero también monedas más específicas, como la memecoin $TRUMP del Presidente y el token BNB, de Binance.
Kris Marszalek, director ejecutivo de Crypto.com, afirmó que la plataforma también adquirió US$50 millones en acciones de TMTG, que adquirió US$105 millones en tokens CRO.
Ahora CRO será el token de plataforma de Truth Social, como parte de esta amplia alianza estratégica, de la que se desconocen los detalles.
Marszalek es uno de los varios ejecutivos de criptomonedas que han visitado la Casa Blanca y se han reunido con Trump desde que regresó a Washington DC.
El negocio
TMTG y Crypto.com anunciaron que Yorkville Acquisition Corp cambiaría su símbolo bursátil a 'Make CRO Great Again', y que las compañías cuentan con US$ 420 millones en efectivo y warrants, y acceso a una línea de crédito de capital de US$ 5.000 millones de YA II PN, un fondo de cobertura operado por Yorkville Advisors, dinero que invertirían en la compra de más tokens CRO.
TMTG está recaudando US$ 2.500 millones para comprar bitcoin como parte de su estrategia de tesorería.
Crypto.com también ofrece servicios de custodia y tecnología para los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin que está lanzando la compañía.
El Presidente y su familia están involucrados en otras empresas de criptomonedas: Trump y su esposa Melania lanzaron memecoins a principios de este año, mientras que sus hijos dirigen una empresa de activos digitales que tiene su propia estrategia de tesorería, token y moneda estable.
En la Administración de Joe Biden, Crypto.com fue investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). En marzo de 2025, la SEC abandonó la investigación sobre la plataforma.
