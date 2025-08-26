La vida por Karina Milei: Martín Menem se inmola en la línea de sucesión presidencial

Karina Milei o a una persona que llamó de parte de ella, ordenándole que se retirara de allí y no diera la nota.

Mirá vos che, una opereta de los K hecha por el funcionario íntimo con más ingresos a Olivos y donde se fugaron con 260mil dólares en sobres pic.twitter.com/8uTrzQDcDA — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 25, 2025

Institucionalidad, afuera

El rol de Martín Menem y de Karina Milei plantean otro problema más allá del Andisgate y el caso $Libra (donde el titular de la Cámara baja hizo todo lo posible para frenar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda que promocionó Javier), y es que ponen en peligro la institucionalidad y su propia gobernabilidad.

Menem olvida que él es un diputado nacional por elección popular y luego es presidente de la cámara por votación de sus pares en función de la costumbre parlamentaria de cederle ese asiento al partido de gobierno, una costumbre que en los últimos años se resquebrajó por la conducta de quienes ocuparon ese lugar y del peso de los opositores.

martin-menem Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ¿seguirá en 2026? NA

De todos modos, Martín es un representante del pueblo que lo votó y el conductor de una de las dos alas que componen el Poder Legislativo. Más allá de la división de poderes, tiene suficiente respaldo institucional para decidir en su ámbito y en su propia persona.

Por otro lado, Karina Milei es una secretaria del Poder Ejecutivo electa para ese cargo solo por la decisión de su hermano.

Todos parecen olvidar también que Martín Menem ocupa el 4to lugar en la línea de sucesión presidencial. No solo por la importancia que tiene su cargo y mucho más ante una secretaria del Ejecutivo, sino por una cuestión institucional y del peligro que corren de perder ese lugar.

Por eso, es una señal peligrosa que Martín se deje mandar por Karina. El 10 de diciembre la cámara de Diputados volverá a elegir a sus autoridades y Menem está en serio riesgo de perder esa votación. Un ‘poroteo’ preliminar indica que sí se unen los 98 legisladores de Unión por la Patria, la bancada de la Izquierda, los radicales de Facundo Manes y 15 bancas del espacio de Miguel Pichetto podrían poner a un nuevo presidente, el tema es si podrían ponerse de acuerdo en el reemplazante.

