Notorio desgaste de Martín Menem en el escándalo de las presuntas coimas en el Andis por defender a Karina Milei. Él debería recordar que es diputado por elección popular y preside la cámara baja por decisión de sus pares. Además, ocupa el 4to puesto en la línea de sucesión presidencial.
ANDISGATE
La vida por Karina Milei: Martín Menem se inmola en la línea de sucesión presidencial
Martín Menem, muy desgastado entre las manos en el fuego por Karina Milei y una orden a último momento, tambalea en la línea de sucesión presidencial.
Majul sin Martin Menem: ¿orden de Karina Milei?
Anoche, el periodista Luis Majul esperaba a Martín Menem para entrevistarlo por el escándalo de las presuntas coimas en la Andis. Su presencia había sido muy promocionada por Majul y la señal LN+ e incluso lo había anunciado el propio presidente de la Cámara de Diputados en sus redes sociales.
Pero antes, por la mañana, Menem había ido al canal A24 donde lo entrevistó otro periodista afín a la Casa Rosada: Antonio Laje. Esa entrevista, aún sin suficiente profundidad en los detalles del escándalo, no resultó convincente y hasta en la Casa Rosada se habrían dado cuenta. Menem repitió unas 8 veces que ponía las manos en el fuego por Karina Milei y por Lule sin aportar ninguna prueba o dato novedoso que asegurara que no existió nada de los que dijo Diego Spagnuolo en los audios sobre los cuales afirmó que eran “falsos” o al menos que despegara a los implicados. Ni siquiera puedo justificar el desplazamiento de Spagnuolo de la Andis siendo que él reveló las presuntas maniobras que apuntan a Karina y a Lula.
Hay versiones periodísticas que indican que tras la entrevista en A24, en el Gobierno ya no querían que Menem volviera a hablar. Anoche, cuando Martín estaba por ingresar a los estudios de La Nación +, habría recibido un llamado que se atribuye a
Karina Milei o a una persona que llamó de parte de ella, ordenándole que se retirara de allí y no diera la nota.
Institucionalidad, afuera
El rol de Martín Menem y de Karina Milei plantean otro problema más allá del Andisgate y el caso $Libra (donde el titular de la Cámara baja hizo todo lo posible para frenar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda que promocionó Javier), y es que ponen en peligro la institucionalidad y su propia gobernabilidad.
Menem olvida que él es un diputado nacional por elección popular y luego es presidente de la cámara por votación de sus pares en función de la costumbre parlamentaria de cederle ese asiento al partido de gobierno, una costumbre que en los últimos años se resquebrajó por la conducta de quienes ocuparon ese lugar y del peso de los opositores.
De todos modos, Martín es un representante del pueblo que lo votó y el conductor de una de las dos alas que componen el Poder Legislativo. Más allá de la división de poderes, tiene suficiente respaldo institucional para decidir en su ámbito y en su propia persona.
Por otro lado, Karina Milei es una secretaria del Poder Ejecutivo electa para ese cargo solo por la decisión de su hermano.
Todos parecen olvidar también que Martín Menem ocupa el 4to lugar en la línea de sucesión presidencial. No solo por la importancia que tiene su cargo y mucho más ante una secretaria del Ejecutivo, sino por una cuestión institucional y del peligro que corren de perder ese lugar.
Por eso, es una señal peligrosa que Martín se deje mandar por Karina. El 10 de diciembre la cámara de Diputados volverá a elegir a sus autoridades y Menem está en serio riesgo de perder esa votación. Un ‘poroteo’ preliminar indica que sí se unen los 98 legisladores de Unión por la Patria, la bancada de la Izquierda, los radicales de Facundo Manes y 15 bancas del espacio de Miguel Pichetto podrían poner a un nuevo presidente, el tema es si podrían ponerse de acuerdo en el reemplazante.
