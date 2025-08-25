Lautaro Martínez hizo el gol más terco: incansable, pillo y perseverante

Este lunes demostró ese liderazgo en el gol que hizo ante Torino. Fue el tercer tanto del cotejo, al minuto 50´de partido. Un gol a pura intensidad. Él la peleó, él presionó, el convirtió. Con obstinación y perseverancia, atacó rápido una salida del equipo rival y provocó el error de la defensa; así llegó a puntearla y la envió a la red.

"El entrenador nos está dando un gran apoyo, nos está presionando al máximo: hoy vimos el equipo que quiere, la mentalidad que mostramos en el campo, con tanta agresividad que, cuando perdemos el balón, queremos recuperarlo inmediatamente. Estamos contentos con el resultado y el rendimiento de todo el equipo", declaró el delantero tras la victoria.

VIDEO: el gol de Lautaro Martínez para la victoria de Inter vs. Torino

EL GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 3-0 DE INTER A TORINO.Primer gol del Toro en la temporada.pic.twitter.com/OUNEa1Hwt3 — dataref (@dataref_ar) August 25, 2025

