Lautaro Martínez dio la nota en el arranque de la Serie A. Su equipo, el Inter de Milán, venció con una goleada a Torino por 5 a 0, en lo que significó el debut del conjunto nerazurri en el certamen doméstico. El Toro se despachó con un gol.
Lautaro Martínez hizo el gol más terco: incansable, pillo y perseverante
Lautaro Martínez tuvo premio a la constancia. El Toro marcó el tercer gol en la goleada de Inter vs. Torino, en el debut de la nueva temporada de la Serie A.
Fue un arranque arrollador del Inter. Como si quisiera marcar la cancha desde el comienzo. Como quien dice: "Este será mi año". El gigante está dolido y todavía se lame la herida de lo que fue el cierre de la temporada pasada en la Serie A. Dominó casi todo el campeonato como líder del torneo, pero en un sprint final el Napoli se lo arrebató y terminó coronándose campeón.
Fue un sprint para el olvido. No solo por lo ocurrido en la Serie A, sino porque en esas últimas semanas de la temporada el Inter perdió todo lo que, con creces, había conseguido: quedó eliminado en semifinales de la Copa Italia nada menos que ante Milan, y perdió de manera categórica aquella recordada final de Champions League contra PSG.
El terrible cachetazo decantó en la salida de Simone Inzaghi y ahora es Chivu, histórico ex futbolista del Inter, quien ocupa la silla de DT.
Tendrá la compleja tarea de reconstruir a un Inter golpeado. Y con Lautaro Martínez como emblema. El Toro, que acaba de ser convocado en la pre-lista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, será el capitán que lidere dentro del campo, una vez más, al conjunto milanés.
Este lunes demostró ese liderazgo en el gol que hizo ante Torino. Fue el tercer tanto del cotejo, al minuto 50´de partido. Un gol a pura intensidad. Él la peleó, él presionó, el convirtió. Con obstinación y perseverancia, atacó rápido una salida del equipo rival y provocó el error de la defensa; así llegó a puntearla y la envió a la red.
"El entrenador nos está dando un gran apoyo, nos está presionando al máximo: hoy vimos el equipo que quiere, la mentalidad que mostramos en el campo, con tanta agresividad que, cuando perdemos el balón, queremos recuperarlo inmediatamente. Estamos contentos con el resultado y el rendimiento de todo el equipo", declaró el delantero tras la victoria.