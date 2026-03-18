Dylan Aquino trajo el récord de Lautaro Martínez a la mesa. Es que Lanús aplastó 5-0 a Newell's por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, en una noche que estuvo marcada por el hat-trick que convirtió el juvenil furor del Granate.
JOYA ARGENTINA
Nuevo chico récord: impactante hat-trick que revive legado de Lautaro Martínez
Tras marcarle tres goles a Newell's, Dylan Aquino reflotó un viejo récord que tenía Lautaro Martínez con Racing.
Lanús abrió el marcador con un penal convertido por Walter Bou, y desde ahí el desarrollo fue un monólogo absoluto. Aquino marcó sus goles al minuto 37', 40' y 54', completando un triplete que dejó a la Lepra moribunda.
Su actuación se completó con el tanto de Eduardo Salvio, quien terminó por sellar la goleada de 5-0 ante el equipo ahora dirigido por Frank Darío Kudelka.
El récord y el espejo inevitable: recuerdo de Lautaro Martínez en Racing 2018
Los tres goles de Dylan Aquino toman otra dimensión porque es posible trazar una línea de tiempo hasta 2018, cuando un jovencito Lautaro Martínez todavía jugaba para Racing y aun no se había convertido en referente del Inter y campeón del Mundo con la Selección Argentina.
Es que la última explosión juvenil de la edad del jugador de Lanús se remonta a aquel año, cuando Lautaro Martínez le hizo tres a Huracán. Aquel día, el Toro tenía 20 años y 166 días.
Aquino es el futbolista más joven desde Martínez en marcar un hat-trick, ya que para el partido frente a Newell's tenía 20 años y 286 días.
Para el equipo de Mauricio Pellegrino, la victoria de 5-0 fue una señal de forma e identidad. En la vereda de enfrente, un equipo sumido en la desazón solo vio agravada su crisis sostenida. Kudelka tiene mucho trabajo por delante.
Tras la derrota, Kudelka declaró de forma tajante: "Fue una vergüenza lo que hicimos en la cancha, no estamos a la altura de la camiseta que vestimos. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la Argentina, pero perder así es inadmisible. No pusimos el alma en la cancha".