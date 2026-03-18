Nuevo chico récord: impactante hat-trick que revive legado de Lautaro Martínez

Aquino es el futbolista más joven desde Martínez en marcar un hat-trick, ya que para el partido frente a Newell's tenía 20 años y 286 días.

2026_03_260313900 Aquino, encendido FOTO: @clublanus

Para el equipo de Mauricio Pellegrino, la victoria de 5-0 fue una señal de forma e identidad. En la vereda de enfrente, un equipo sumido en la desazón solo vio agravada su crisis sostenida. Kudelka tiene mucho trabajo por delante.

Tras la derrota, Kudelka declaró de forma tajante: "Fue una vergüenza lo que hicimos en la cancha, no estamos a la altura de la camiseta que vestimos. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la Argentina, pero perder así es inadmisible. No pusimos el alma en la cancha".

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